نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع آلاف من السلال الغذائية في مدن جمهوريات جنوب إفريقيا وغانا والجبل الأسود وأندونيسيا وبنجلاديش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة بلومفونتاين بجمهورية جنوب إفريقيا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدة لاوديوم التابعة لمدينة تشواني في جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب إفريقيا لعام 1445هـ.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.

وفي إطار متوازي، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 210 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة أكرا بجمهورية غانا، استفاد منها 1.260 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية غانا لعام 1445هـ.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة أولد تافو كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية غانا لعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5،300 سلة غذائية تزن الواحدة منها 59،8 كيلوجرامًا، تشمل المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 31،800 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 5 مدن بغانا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وفي إطار متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 717 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة جاوا الغربية بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 2.768 فردًا.

وفي إطار متوازي، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.250 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 سلة غذائية في مدينة روجايي بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلة غذائية للأسر المحتاجة في منطقة كيشورغنج بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 5.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.

توزيع السلال الغذائية

توزيع السلال الغذائية

توزيع السلال الغذائية