العالم اليوم - ليست المرة الأولى.. متى صنفت واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 09:24 مساءً - أدرجت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، الحوثيين في اليمن على قائمة الجماعات "الإرهابية"، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على حركة السفن في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تصنيف الحركة المتحالفة مع إيران على أنها جماعة "إرهابية عالمية" يؤدي إلى فرض عقوبات قاسية عليها، ويهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف سفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

لكنها ليست المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية، فمتى كانت أول مرة؟