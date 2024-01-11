نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافي الكوري: أفلامنا توفر للجمهور المصري نافذة للتعرف على الثقافة الكورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز الثقافي الكوري الموسم الجديد لعروض السينما الكورية "كوريا فليكس" التي تستمر حتى نوفمبر المقبل بصفة أسبوعية.

ووفقا لبيان صادر عن المركز الثقافي الموري في القاهرة، فقد بدأ العرض السينمائي لفيلم "غروب الشمس في مسقط رأسي" في الساعة الواحدة ظهرًا بحضور نحو 25 شخصًا من محبي السينما الكورية.

ورحب مدير المركز الثقافي أوه سونج هو بالحضور وأعرب عن سعادته بأن تكون عروض السينما الكورية هي باكورة الفعاليات الثقافية للمركز في العام الحالي، وقال إن عروض الأفلام الكورية توفر للجمهور المصري نافذة مهمة للغاية للتعرف على العادات والتقاليد والثقافة الكورية بشكل عام.

وقال مدير المركز إنه تم اختيار الأفلام التي سيجرى عرضها على مدار العام الحالي بحيث تغطي مختلف الأذواق والاهتمامات السينمائية من دراما وأكشن ورومانسية.

وتدور أحداث فيلم " غروب الشمس في مسقط رأسي" حول قصة شاب لديه شغف كبير بغناء الراب رغم فشله للمرة السابعة في اختبارات الأداء، وفي غمرة أحزانه يتلقى مكالمة تجبره على العودة إلى مسقط رأسه الذي حاول نسيانه، حيث يواجه العديد من الأحداث غير المتوقعة.

وفي نهاية العرض تم عقد لقاء مفتوح للتعرف على أراء الحضور وتلبية اهتماماتهم ورغباتهم بخصوص العروض القادمة.

ومن المقرر عرض الأفلام الكورية كل أربعاء بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا ويتيح المركز للراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم، كما أنه من المقرر عرض فيلم "رومانس" في الأربعاء المقبل 17 يناير.