العالم اليوم - مقتل 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يناير 2024 06:24 صباحاً - قتل 15 فلسطينيا على الأقل، فجر السبت، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس. وقالت مصادر مصادر محلية إن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل.

كما داهمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل، متزامنا مع اقتحام أطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات.