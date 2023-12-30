العالم اليوم - منذ عيد الميلاد 2018.. صديق ويليام وهاري يكشف "سر القطيعة"

انتم الان تتابعون خبر منذ عيد الميلاد 2018.. صديق ويليام وهاري يكشف "سر القطيعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - لم يتحدث الأميران ويليام وهاري مع بعضهما البعض منذ سنوات، لكن صديقا لهما كشف أخيرا عن "السبب الحقيقي" وراء القطيعة بين الأخوين.

وحسب موقع "شي فايندس"، فإن الأمير ويليام "لم يكن مرحبا بما يكفي بزوجة هاري، ميغان ماركل"، مشيرا إلى أن ذلك حدث في عيد الميلاد عام 2018.

وأضاف: "على الرغم من أن الخلاف الملكي بين الأمير هاري وميغان ماركل وبقية أفراد العائلة مستمر منذ سنوات، يبدو أن كل ذلك بدأ خلال عيد الميلاد 2018، أي قبل وقت طويل من تنحي الزوجين عن أدوارهما الملكية".

ونقل المصدر عن أحد أصدقاء الأخوين قوله: "شعر هاري أن ويليام لم يكن يفرش السجادة الحمراء لميغان وأخبره بذلك".

وتابع: "يبدو أن هذا الأمر أثار الأمير ويليام، وكان غاضبا منه".

وأضاف: "لكن الأمور تحسنت قليلا عندما تدخل تشارلز وطلب من ويليام بذل جهد بهذا الخصوص.. حينها دعا دوق كامبريدج عائلة ساسكس لقضاء عيد الميلاد معهم".

وكان الأمير هاري أكد في فيلم وثائقي عام 2019: "نحن بالتأكيد على مسارات مختلفة في الوقت الحالي، لكنني سأكون هناك دائما من أجله، كما أعلم أنه سيكون هناك دائما من أجلي".

وأبرز: "نحن لا نرى بعضنا البعض بقدر ما، لقد اعتدنا على ذلك لأننا مشغولون للغاية، لكن كما تعلمون، أنا أحبه كثيرا.. نحن إخوة وسنكون دائما إخوة".