”الناتو”: كلما طال أمد القتال بأوكرانيا أصبح من الصعب تقديم المساعدات لكييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:35 صباحاً - أوضح ديفيد فان ويل مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، أصبح من الأصعب على دول الحلف مواصلة تقديم المساعدات لكييف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال مساعد الأمين العام للناتو، خلال مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية: "إن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. وإذا بدأ الكلل من المساعدة، فسيكون هذا بمثابة ضربة للأمن الدولي. وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة".

وأضاف فان ويل: "أن الوضع بالنسبة للمقاتلين الأوكرانيين أصعب بكثير منه بالنسبة لنا، حيث نساعد فقط بالسلاح والمال، لذلك، فمن الضروري الاستمرار في تقديم المساعدة، وعدم وقفها تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع أن دول الناتو تقدم بشكل عام مساعدة كافية لكييف.