نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى موظفي "الأونروا" في غزة إلى 53 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة ارتفاع عدد القتلى في صفوف طواقمها العاملة في قطاع غزة إلى 53 فردا.

وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في القطاع في بيان رسمي، إن "عدد القتلى في صفوف موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قي غزة ارتفع إلى 53".

وسبق أن أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من أنه "لا يوجد مكان آمن" في قطاع غزة وسط تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية استعدادا لهجوم بري متوقع على نطاق واسع.

وقالت لين هاستينغز، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة لم يتبق للناس سوى خيارات مستحيلة.