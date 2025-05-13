الطعام كعلاج تجميلي: وصفات طبيعية لتقوية الشعر من الداخل 

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:55 مساءً - فوائد الغذاء الصحي للشعر

إن الاهتمام بنوعية الطعام الذي نتناوله يلعب دورًا كبيرًا في صحة الشعر وجماله. فالشعر القوي واللامع لا يأتي فقط من العناية الخارجية باستخدام المستحضرات التجميلية، بل يبدأ من الداخل عبر توفير العناصر الغذائية اللازمة لبصيلات الشعر. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن يحفز نمو الشعر ويقوي بصيلاته، مما يقلل من التكسر والتساقط ويحافظ على كثافته.

مكونات طبيعية تساعد على تقوية الشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل والتي تعتمد على مكونات غذائية تساعد في علاج مشاكل الشعر بشكل فعال:

1. زيت جوز الهند وزيت الخروع

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص ترطيب عميقة تساعد في تقوية بصيلات الشعر.

زيت الخروع يعمل على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته بفضل احتوائه على حمض الريسينوليك.

الوصفة: امزجي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من زيت الخروع، وضعي الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه لمدة ساعة قبل الغسيل.

2. ماسك البيض وزيت الزيتون

البيض غني بالبروتينات التي تعزز من بناء الشعر وتقويته.

زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة فروة الرأس وتحمي الشعر من الجفاف.

الوصفة: اخفقي بيضة واحدة مع ملعقتين من زيت الزيتون. طبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

3. وصفة العسل والأفوكادو

العسل يرطب الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي الشعر من الداخل.

الوصفة: اهرسي نصف ثمرة أفوكادو وأضيفي ملعقة من العسل، وطبقي المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل الشطف.

نصائح غذائية لتعزيز صحة الشعر

تناول البروتينات: اللحوم، البيض، والبقوليات ضرورية لبناء الشعر.

الاهتمام بفيتامينات (A, E, و D) والمعادن مثل الزنك والحديد.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب فروة الرأس.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المصنعة التي تضعف الشعر.

الخاتمة

إن اعتماد نظام غذائي صحي متوازن واستخدام الوصفات الطبيعية التي تعتمد على مكونات غذائية فعالة يعتبر من أفضل الطرق للعناية بالشعر وتقويته من الداخل. بتطبيق هذه النصائح والوصفات يمكنك الحصول على شعر صحي، قوي، ولامع دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على المنتجات التجميلية الكيميائية. امنحي شعرك المغذيات التي يحتاجها من الداخل، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.