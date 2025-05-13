الشارقة للتعليم: مهلة «عامين» لتعديل أوضاع المدارس «الضعيفة والمقبولة»

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:55 مساءً - قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدء العمل بالقرار الإداري رقم (70) لسنة 2025، بشأن التشريعات الخاصة بنتائج برنامج «إتقان»، بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، ودعت إدارات المدارس إلى تنفيذه، كلٌّ في ما يخصّه، مع السماح للمدارس بتسجيل الطلبة خلال العام الدراسي المقبل.

وجاء ذلك بعد شكاوى ذوي طلبة من رفض مدارس خاصة تسجيل الطلبة الجدد، بسبب نتائج تقييمها وفقاً لبرنامج «إتقان»، ما أثار مخاوف الأسر من نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

وتفصيلاً، حدد القرار الإداري رقم (70) لسنة 2025، الذي أصدرته هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن التشريعات الخاصة بنتائج برنامج «إتقان» للمدارس الحاصلة على تقييمَي «مقبول» و«ضعيف»، مجموعة إجراءات واجبة في حق المدارس الحاصلة على هذين التقييمين، وألزمت المدارس الخاصة بتنفيذها.

ووفقاً للقرار في ما يخص المدارس الحاصلة على تقييمات «مقبول» و«ضعيف» أو «ضعيف جداً»، يوقف تسجيل كل الطلبة الجدد، إضافة إلى إلغاء قيد الطلبة الإماراتيين وتسليمهم المستندات اللازمة، لتمكينهم من الانتقال إلى المدارس الأخرى ذات التقييم الجيد، أو الأعلى وفقاً لاختيار ولي الأمر. ويوقف تسجيل الطلبة الجدد (الإماراتيون وغيرهم) في حال استمرار حصول المدرسة على تقييم «مقبول» في ثلاث دورات متتالية.

وحددت الهيئة في المادة الثانية من القرار، مجموعة من الإجراءات التي تطبّقها على المدارس وفقاً لتقييم كل منها في برنامج «إتقان»، وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس الحاصلة على «ضعيف» أو «ضعيف جداً»، ستُرفض طلبات المُلّاك من أجل ترخيص مدرسة جديدة، إضافة إلى ر فض ترخيص مرحلة جديدة أو صف جديد، وإلغاء ترخيص المرحلة العليا (من التاسع إلى الـ12)، وإذا استمر حصول المدرسة خلال دورتين متتاليين على تقييمَي «ضعيف» أو «ضعيف جداً» تحت إدارة المدير نفسه، يتم إلغاء تصريح مزاولة المهنة للمدير.

وفي ما يخص المدارس الحاصلة على تقييم «مقبول»، أكّدت الهيئة أنه في حال استمرار التقييم نفسه خلال دورتين متتاليتين تُرفض طلبات الترخيص لمرحلة دراسية جديدة، وتكون الموافقة لترخيص صف دراسي للطلبة المنتقلين إلى الصف الأعلى، وفي حال الحصول على تقييم «مقبول» في ثلاث دورات متتالية، لا يحق للمدرسة ترخيص مرحلة أو صف جديد، ويُلغى تصريح مزاولة المهنة لمدير المدرسة.