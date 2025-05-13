شرطة دبي تستعرض أحدث ابتكاراتها للأمن السياحي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 مايو 2025 10:55 مساءً - تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025، بعرض أحدث خدماتها وابتكاراتها الأمنية في قطاع الأمن السياحي.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي تعمل وفق استراتيجية أمنية متكاملة، تقوم على تعزيز جودة الحياة الأمنية وتوفير مظلة حماية شاملة لكافة القاطنين والزوار.

وأضاف «تندرج مشاركتنا في هذا المعرض ضمن مسارات عملنا للاستراتيجية الأمنية، الرامية إلى رفع الوعي الأمني لدى السياح بسبل التواصل والخدمات المقدمة من شرطة دبي لتعزيز أمنهم والارتقاء بجودة حياتهم وإسعادهم، عبر منصات وتطبيقات ذكية ومبتكرة، بالإضافة إلى توطيد الشراكات الدولية والتعاون الأمني، لتحقيق الأهداف المرجوة».

من جهة أخرى، وقع مركز بطاقة «إسعاد» التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة التايلاندية في دبي، على هامش فعاليات مشاركة شرطة دبي في المعرض، وذلك في إطار التعاون المشترك لتحقيق أهداف تخدم كلا الطرفين، وتساهم في تعزيز جهود مركز بطاقة «إسعاد» في استقطاب المزيد من العروض والخصومات في قطاعات السفر والسياحة والرفاهية بتايلاند.