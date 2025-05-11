القلب والرياضة: ما هو المعدل الأمثل لضربات القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 مايو 2025 05:57 صباحاً - فهم ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة

تُعتبر ضربات القلب أحد المؤشرات الحيوية المهمة التي توضح حالة الجسم أثناء ممارسة الرياضة. فمعدل ضربات القلب يعكس كمية الدم التي يضخها القلب إلى أجزاء الجسم المختلفة، وبالتالي يحدد مدى كفاءة أداء الجهاز القلبي الوعائي أثناء النشاط البدني.

ما هو المعدل الطبيعي لضربات القلب؟

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي لدى الأشخاص البالغين في حالة الراحة بين 60 و100 ضربة في الدقيقة. ومع ذلك، هذا المعدل يمكن أن يختلف بشكل كبير بناءً على العمر، الوزن، مستوى اللياقة البدنية، والحالة الصحية العامة.

المعدل الأمثل لضربات القلب أثناء التمارين الرياضية

يُستخدم مفهوم “منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة” لتحديد المعدل المثالي لضربات القلب أثناء ممارسة التمارين. الهدف من البقاء ضمن هذه المنطقة هو تحسين اللياقة البدنية دون تعريض القلب لإجهاد زائد.

كيفية حساب منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة

احسب معدل ضربات القلب الأقصى: يتم طرح عمرك من 220 (220 – العمر).

يتم طرح عمرك من 220 (220 – العمر). تحديد النطاق المستهدف: النطاق الأمثل يتراوح بين 50% إلى 85% من معدل ضربات القلب الأقصى، وذلك حسب شدة التمرين.

الأمثلة على مناطق معدل ضربات القلب

50%-60%: تمارين منخفضة الشدة، مناسبة للمبتدئين أو الإحماء.

60%-70%: تمارين معتدلة الشدة تعزز القدرة القلبية التنفسية.

70%-85%: تمارين عالية الشدة تحسن الأداء والقوة البدنية.

لماذا من المهم متابعة ضربات القلب أثناء التمرين؟

مراقبة معدل ضربات القلب تساعد في:

التحكم في شدة التمرين وضمان فاعليته.

تجنب الإفراط في التدريب والإجهاد القلبي.

تتبع التطور وزيادة اللياقة البدنية مع مرور الوقت.

نصائح للحفاظ على صحة القلب أثناء الرياضة

ابدأ ببطء وزد من شدة التمارين تدريجياً.

احرص على الإحماء والتمدد قبل وبعد التمرين.

استخدم جهاز مراقبة ضربات القلب إذا كان ذلك ممكنًا.

احصل على استشارة طبية في حال وجود مشكلات صحية.

الخلاصة

ضربات القلب هي مؤشر حيوي مهم لفهم كيف يتفاعل جسمك أثناء التمارين الرياضية. معرفة المعدل الأمثل لضربات القلب تساعدك في تحقيق أفضل النتائج الرياضية وتحافظ على سلامة قلبك. من المهم مراقبة هذا المعدل وضبط شدّة التمارين بما يتناسب مع صحتك ومستوى لياقتك لتحقيق التوازن المثالي بين الجهد والراحة.