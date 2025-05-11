متى تصبح دقات القلب السريعة خطراً يستدعي الطبيب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 مايو 2025 05:57 صباحاً - مقدمة حول دقات القلب السريعة

دقات القلب السريعة أو تسارع نبضات القلب هي حالة شائعة يمكن أن يمر بها الكثير من الأشخاص في حياتهم، وغالبًا ما تكون ناجمة عن أسباب بسيطة مثل التوتر، أو المجهود البدني، أو تناول الكافيين. ولكن في بعض الحالات، قد تكون هذه الحالة مؤشراً لمشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي الفوري. لذلك من المهم معرفة متى يكون تسارع دقات القلب خطراً حقيقياً.

الأعراض التي تدل على ضرورة استشارة الطبيب

ضيق في التنفس: إذا صاحبت دقات القلب السريعة شعورًا بصعوبة في التنفس أو عدم القدرة على أخذ نفس عميق.

إذا صاحبت دقات القلب السريعة شعورًا بصعوبة في التنفس أو عدم القدرة على أخذ نفس عميق. ألم في الصدر: الشعور بألم أو ضغط في منطقة الصدر قد يكون علامة على مشاكل في القلب.

الشعور بألم أو ضغط في منطقة الصدر قد يكون علامة على مشاكل في القلب. دوار أو إغماء: الإحساس بالدوار أو فقدان الوعي يمكن أن يشير إلى ضعف في تدفق الدم بسبب سرعة القلب غير الطبيعية.

الإحساس بالدوار أو فقدان الوعي يمكن أن يشير إلى ضعف في تدفق الدم بسبب سرعة القلب غير الطبيعية. عدم انتظام ضربات القلب: إذا كنت تشعر بأن دقات قلبك غير منتظمة أو متقطعة.

إذا كنت تشعر بأن دقات قلبك غير منتظمة أو متقطعة. خفقان لفترات طويلة: استمرار دقات القلب السريعة لأكثر من دقائق معدودة دون تحسن.

الأسباب المحتملة لتسارع دقات القلب الخطير

مشاكل القلب

قد يكون تسارع نبضات القلب علامة على اضطرابات مثل الرجفان الأذيني، أو انفصال بطيني، أو ضعف في وظيفة الصمامات القلبية.

الحالات الطبية الأخرى

سوء توازن المعادن: مثل نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم.

مثل نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم. فرط نشاط الغدة الدرقية: وهو من الأسباب الشائعة لتسارع نبضات القلب.

وهو من الأسباب الشائعة لتسارع نبضات القلب. الالتهابات والحمى: التي تؤثر على أداء القلب بشكل مباشر.

التي تؤثر على أداء القلب بشكل مباشر. الإجهاد النفسي والقلق: الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات ضربات القلب.

متى يجب طلب المساعدة الطبية فوراً؟

إذا شعرت بأي من الأعراض التالية يجب التوجه للطبيب أو الطوارئ مباشرة:

إغماء أو فقدان الوعي.

صعوبة حادة في التنفس.

خفقان مستمر لا ينقطع بعد الراحة.

كيفية التعامل مع دقات القلب السريعة في المنزل

– تجنب المنبهات مثل الكافيين والنيكوتين.

– حاول ممارسة تمارين التنفس العميق والاسترخاء.

– اشرب كمية كافية من الماء وتجنب الإجهاد البدني الشديد.

– متابعة ضغط الدم ومستويات السكر إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.

الخلاصة

تسارع دقات القلب قد يكون أمرًا عابرًا لا يشكل خطراً في كثير من الحالات، ولكن من المهم الانتباه للأعراض المصاحبة وعدم تجاهلها. الفحص الطبي المبكر يمكن أن يمنع المضاعفات الخطيرة ويحافظ على صحة القلب. لذا لا تتردد في استشارة الطبيب عند الحاجة.