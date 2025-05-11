الوراثة وأمراض القلب: هل يمكنك تغيير جيناتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 مايو 2025 05:57 صباحاً - فهم الوراثة وأمراض القلب

تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن أن ترث العائلة جينات معينة تزيد من احتمال الإصابة بهذه الأمراض. ومع ذلك، فإن الوراثة ليست العامل الوحيد. يمكن لعوامل أخرى مثل نمط الحياة والتغذية والنشاط البدني أن تؤثر بشكل كبير على صحة القلب.

كيف تؤثر الجينات على صحة القلب؟

الجينات تحمل تعليمات تحدد كيفية عمل جسمنا، بما في ذلك وظائف القلب والأوعية الدموية. قد تحتوي بعض الطفرات الجينية على خطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستويات الكوليسترول، أو اضطرابات في نظم القلب.

أمثلة على الجينات المرتبطة بأمراض القلب:

جين LDLR: يرتبط بارتفاع الكوليسترول الضار.

يرتبط بارتفاع الكوليسترول الضار. جين PCSK9: يؤثر على مستويات LDL في الدم.

يؤثر على مستويات LDL في الدم. جين MYH7:

هل يمكن تغيير الجينات؟

حتى الآن، لا يمكننا تغيير الجينات الموروثة من الوالدين بشكل مباشر باستخدام وسائل طبيعية. ومع ذلك، تتطور تقنيات مثل التعديل الجيني (CRISPR) التي تهدف إلى إصلاح الطفرات الجينية في المستقبل، لكن هذه التقنيات لا تزال في مراحل التجريبية ولا تُستخدم على نطاق واسع في علاج أمراض القلب حاليًا.

ما الذي يمكننا فعله للتغلب على عوامل المخاطر الوراثية؟

على الرغم من أن جيناتنا قد تحمل بعض المخاطر، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين وتقليل تناول الكحول.

متابعة الضغط ومستويات الكوليسترول والسكري مع الطبيب.

التقليل من التوتر والقلق من خلال تقنيات الاسترخاء.

الخلاصة

الوراثة تلعب دورًا في تحديد صحة القلب، ولكنها ليست مصيرًا محتمًا. من خلال نمط حياة صحي وإدارة العوامل الأخرى المؤثرة، يمكن للأشخاص تحسين صحة قلوبهم وتقليل تأثير المخاطر الجينية. يبقى البحث العلمي مستمرًا لتطوير تقنيات جديدة قد تسمح في المستقبل بتعديل الجينات لعلاج أمراض القلب بشكل أكثر فعالية.