النوبات القلبية الصامتة: أعراض خفية لا يجب تجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 مايو 2025 05:57 صباحاً - ما هي النوبات القلبية الصامتة؟

النوبات القلبية الصامتة هي حالة تحدث عندما تتعرض عضلة القلب لانسداد في الأوعية الدموية دون ظهور الأعراض التقليدية أو الشائعة التي تدفع المريض لطلب المساعدة الطبية. على عكس النوبات القلبية العادية التي تترافق مع ألم شديد في الصدر، فإن النوبات الصامتة قد تمر دون أن يلاحظها الشخص، مما يزيد من خطر مضاعفاتها.

الأعراض الخفية للنوبات القلبية الصامتة

رغم أنها قد تكون “صامتة”، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى حدوث نوبة قلبية صامتة، والتي يجب الانتباه إليها لتجنب المضاعفات الخطيرة. من بين هذه الأعراض:

الشعور بالتعب والإرهاق غير المبرر والمستمر.

صعوبة في التنفس أو ضيق خفيف في الصدر لا يزول بسرعة.

المغص أو الانزعاج في منطقة فوق المعدة قد يشبه حرقة المعدة.

التعرق المفاجئ والشديد بدون سبب واضح.

دوار أو شعور بالدوخة.

الغثيان أو الإحساس بالتقيؤ.

آلام غير مبررة في الظهر أو الذراعين، خاصة الذراع اليسرى.

من هم الأكثر عرضة للنوبات القلبية الصامتة؟

يمكن أن تؤثر النوبات القلبية الصامتة على أي شخص، لكن هناك فئات أكثر عرضة منها، مثل:

مرضى السكري، حيث يمكن أن تؤثر حالة الأعصاب لديهم على كيفية شعورهم بالألم.

الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع الكوليسترول.

المدخنون أو من لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو يعيشون نمط حياة غير نشط.

كيفية التشخيص والوقاية

نظرًا لأن هذه النوبات قد لا تظهر أعراضًا واضحة، فإن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية. ينصح بزيارة الطبيب بشكل دوري وإجراء الفحوصات اللازمة كصفائح الدم، تخطيط القلب، واختبارات الجهد.

اتباع نظام غذائي صحي: تقليل الدهون المشبعة والملح.

تقليل الدهون المشبعة والملح. ممارسة النشاط البدني: المشي أو الرياضة بانتظام.

المشي أو الرياضة بانتظام. الإقلاع عن التدخين: أحد أهم عوامل الوقاية.

أحد أهم عوامل الوقاية. إدارة الأمراض المزمنة: مثل السكري وارتفاع الضغط.

الخلاصة

على الرغم من أن النوبات القلبية الصامتة قد لا تصحبها أعراض شديدة أو واضحة، إلا أن الخطر الذي تمثله على صحة القلب كبير. لذلك من المهم الانتباه إلى الأعراض الخفية والتوجه للفحص الطبي المنتظم لضمان اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر والبدء بالعلاج المناسب. الوقاية والوعي هما المفتاح للحفاظ على صحة القلب والحياة.