التغذية أثناء فترة التعافي من الأمراض المزمنة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 مايو 2025 07:57 صباحاً - أهمية التغذية في دعم الجسم أثناء التعافي

تعد التغذية السليمة من أهم العوامل التي تسهم في تسريع عملية الشفاء وتقوية الجسم خلال فترة التعافي من الأمراض المزمنة. إذ يعتمد الجسم على العناصر الغذائية الأساسية لتجديد الخلايا وتحسين وظائف الأعضاء، مما يعزز من القدرة على مقاومة المرض وتقليل المخاطر المرتبطة به.

العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز التعافي

البروتينات

تعتبر البروتينات حجر الأساس في بناء الأنسجة وتجديد الخلايا. ينصح بزيادة تناول المصادر الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، الدواجن، الأسماك، البيض، والبقوليات.

الفيتامينات والمعادن

فيتامين C: يعزز من جهاز المناعة ويساعد في التئام الجروح.

يعزز من جهاز المناعة ويساعد في التئام الجروح. فيتامين D: يساهم في تقوية العظام والعضلات.

يساهم في تقوية العظام والعضلات. الزنك: يدعم جهاز المناعة ويساعد في إصلاح الأنسجة.

يدعم جهاز المناعة ويساعد في إصلاح الأنسجة. الحديد: ضروري لنقل الأكسجين داخل الجسم.

مضادات الأكسدة

تلعب مضادات الأكسدة دورًا هامًا في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. يمكن الحصول عليها من الفواكه الملونة مثل التوت، البرتقال، والرمان، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الخضراء.

نصائح غذائية لدعم فترة التعافي

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: لتسهيل الهضم وتوفير الطاقة بشكل مستمر.

لتسهيل الهضم وتوفير الطاقة بشكل مستمر. شرب كميات كافية من الماء: لترطيب الجسم وتحسين وظائف الأعضاء.

لترطيب الجسم وتحسين وظائف الأعضاء. تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة: لأنها قد تزيد الالتهابات وتبطئ الشفاء.

لأنها قد تزيد الالتهابات وتبطئ الشفاء. الالتزام بنظام غذائي متوازن: يحتوي على كافة العناصر الأساسية بصورة متناسبة.

الخلاصة

الاهتمام بالتغذية خلال فترة التعافي من الأمراض المزمنة لا يقل أهمية عن العلاج الطبي نفسه. توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يعزز من عملية الشفاء، يقلل من الأعراض المصاحبة للمرض، ويزيد من جودة الحياة بشكل عام. لذلك، ينصح المرضى بالتشاور مع أخصائيي التغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لحالتهم الصحية.