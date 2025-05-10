“الوطني” يناقش سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة الأربعاء المقبل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 مايو 2025 06:55 صباحاً - يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، حيث سيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالين؛ حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، وسيوجه وليد علي المنصوري سؤالا حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي.

وستوجه عائشة إبراهيم المري السؤال الرابع إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات، وتأثيره على سرعة إنقاذ المرضى.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للإحالة إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.

كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ويطلع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.