التغذية الجمالية: وصفات طبيعية لبشرة نضرة وشعر قوي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 10:56 صباحاً - أهمية التغذية الصحية للبشرة والشعر

تُعد البشرة والشعر مرآة لصحتنا الداخلية، ولذلك فإن العناية بهما تتطلب اهتمامًا بالتغذية السليمة التي تمد الجسم بالعناصر اللازمة للحفاظ على نضارته وحيويته. التغذية الجيدة تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين، تحسين مرونة الجلد، وتقوية بصيلات الشعر مما يقلل تساقطه ويزيد من بريقه.

وصفات طبيعية لبشرة نضرة

استخدام المكونات الطبيعية يوفر للبشرة العناصر الغذائية الضرورية دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة. إليكم بعض الوصفات الفعالة:

قناع العسل والزبادي

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج

اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على الوجه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر. هذا القناع يرطب البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.

قناع الأفوكادو وزيت الزيتون

يعمل هذا القناع على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف بفضل الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة فيه.

وصفات طبيعية لشعر قوي وصحي

العناية بالشعر تبدأ من الداخل وتكمل باستخدام وصفات طبيعية تساعد في تقويته وتحفيز نموه.

ماسك البيض وزيت جوز الهند

اخلطي المكونات ووزعيها على الشعر مع التركيز على الأطراف. اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر بالشامبو. يعزز هذا الماسك البروتينات والزيوت الطبيعية التي تقوي الشعر وتمنحه لمعانًا.

خليط عصير البصل والعسل

يُحسن تدفق الدم لفروة الرأس ويحفز البصيلات على النمو النشط، كما يساعد العسل في ترطيب الشعر.

نصائح عامة للحفاظ على صحة البشرة والشعر

شرب كمية كافية من الماء يوميًا لترطيب الجسم والجلد.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس عند الخروج.

الابتعاد عن المنتجات الكيميائية القاسية واختيار المنتجات الطبيعية قدر الإمكان.

ممارسة التمارين الرياضية لتحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الجلد والشعر.

باتباع هذه الوصفات والنصائح الطبيعية، يمكنك الحصول على بشرة متوهجة وشعر قوي، مما يعكس جمالك وصحتك من الداخل إلى الخارج.