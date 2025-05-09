النوم الصحي للأطفال: قواعد ذهبية تضمن نمواً سليماً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 مايو 2025 10:56 صباحاً - يُعتبر النوم من أهم العوامل التي تؤثر على نمو الأطفال وتطورهم البدني والعقلي. الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يعزز وظائف الدماغ، يقوي المناعة، ويساعد في التركيز والانتباه خلال النهار. لذلك، من الضروري اتباع بعض القواعد الذهبية التي تضمن للطفل نمواً سليماً وسعيداً.

أهمية النوم للأطفال

يمر الطفل بمراحل نمو متسارعة تتطلب كمية وجودة مناسبة من النوم. أثناء النوم العميق، تفرز الغدد في الجسم هرمونات النمو التي تساعد على بناء العضلات والعظام وتعزيز صحة الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يساهم النوم في تنظيم المزاج والسلوك، مما يقلل من احتمالية تعرض الطفل لمشاكل نفسية وسلوكية.

قواعد ذهبية لنوم صحي لطفلك

1. تحديد روتين ثابت للنوم

الابتعاد عن الفوضى في أوقات النوم والاستيقاظ يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للطفل. حاول بدء روتين النوم في نفس الوقت يومياً، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

2. خلق بيئة هادئة ومريحة

تأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة، وأن درجة الحرارة مناسبة. يمكن استخدام ستائر تعتيم لتقليل الضوء والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

3. التقليل من تناول المنبهات

تجنب تقديم المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكريات قبل النوم بمدة لا تقل عن ساعتين، لأنها قد تؤثر سلباً على قدرة الطفل على الاستغراق في النوم.

4. ممارسة النشاط البدني خلال النهار

التحفيز الحركي يساعد الطفل على التعب والشعور بالنعاس مساءً، مما يسهل عملية النوم. ومع ذلك، يجب تجنب ممارسة التمارين العنيفة قبل النوم مباشرة.

5. توفير الوقت الكافي للنوم حسب عمر الطفل

الأطفال الرضع (0-1 سنة): من 12 إلى 16 ساعة يومياً.

الأطفال الصغار (1-3 سنوات): من 11 إلى 14 ساعة يومياً.

الأطفال في سن ما قبل المدرسة (3-5 سنوات): من 10 إلى 13 ساعة يومياً.

الأطفال في سن المدرسة (6-12 سنة): من 9 إلى 12 ساعة يومياً.

6. تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

الإشعاعات الصادرة عن الشاشات تؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، لذا ينصح بإيقاف الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل.

نصائح إضافية لمساعدة الطفل على النوم بسهولة

قراءة قصة قصيرة أو غناء تهويدة قبل النوم لتهدئة الطفل.

استخدام روائح مهدئة مثل اللافندر في غرفة النوم.

تجنب الشجار أو المناقشات العنيفة قبل النوم للحفاظ على هدوء الأعصاب.

الاهتمام بتغذية الطفل بحيث تكون خفيفة ومتوازنة في الوجبة المسائية.

باختصار، اتباع هذه القواعد يساعد في بناء عادات نوم صحية تضمن لطفلك نمواً سليماً وراحة نفسية وجسدية. حاول دائمًا أن تكون هذه العادات جزءًا من الروتين اليومي لتنعم أسرتك بصحة أفضل وحياة أكثر نشاطًا.