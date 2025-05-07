البشرة الدهنية بين الحلول والخرافات: دليل علمي مبسّط!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 04:54 مساءً - فهم طبيعة البشرة الدهنية

البشرة الدهنية هي نوع من أنواع البشرة التي تتميز بإفراز زائد للزيوت من الغدد الدهنية الموجودة في الجلد. وهذا الإفراز الزائد يؤدي إلى لمعان ملحوظ، وتوسع في مسام البشرة، وأحيانًا ظهور حب الشباب والبثور. من المهم معرفة أن هذا النوع من البشرة يحتاج إلى عناية خاصة تختلف عن البشرة الجافة أو العادية.

الحلول العلمية المثبتة للعناية بالبشرة الدهنية

العناية بالبشرة الدهنية لا تقتصر على التقليل من الزيوت فقط، بل تشمل توازنها وتنظيف البشرة بشكل فعال دون التسبب في جفافها.

تنظيف البشرة بشكل صحيح

استخدام غسول وجه مخصص للبشرة الدهنية يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد لتنظيف المسام بعمق.

تجنب غسل الوجه بالماء الساخن لأنه يزيد من إفراز الزيوت.

غسل الوجه مرتين يومياً كحد أقصى لمنع جفاف البشرة وتحفيز زيادة الإفرازات الدهنية.

استخدام الترطيب المناسب

اختيار مرطبات خفيفة الوزن وخالية من الزيوت (Oil-Free) للحفاظ على ترطيب البشرة دون زيادة اللمعان.

المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك تساعد في ترطيب البشرة بعمق دون ثقل.

حماية البشرة من أشعة الشمس

استخدام واقي شمس مخصص للبشرة الدهنية، غير كوميدوغينيك (لا يسد المسام).

الحماية من الشمس تحمي الجلد من الضرر والتجاعيد المبكرة، وتحافظ على صحة المسام.

الخرافات الشائعة عن البشرة الدهنية

تنتشر العديد من المفاهيم الخاطئة حول العناية بالبشرة الدهنية والتي قد تسبب أضرارًا أو سوء في حالة البشرة بدلاً من تحسينها.

الخرافة 1: “البشرة الدهنية لا تحتاج للترطيب”

العكس هو الصحيح، فترطيب البشرة ضروري مهما كان نوعها. عدم الترطيب يجعل الجلد يفرز زيوت أكثر كرد فعل جفاف، مما يزيد المشكلة.

الخرافة 2: “تنظيف الوجه بشكل مفرط يحل المشكلة”

غسل الوجه عدة مرات يومياً يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية المهمة ويحرض الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الإفرازات كتعويض.

الخرافة 3: “الأطعمة الدهنية تسبب البشرة الدهنية”

لا توجد علاقة واضحة بين تناول الأطعمة الدهنية وظهور البشرة الدهنية، لكن نظام غذائي صحي ومتوازن يساهم في صحة الجلد بشكل عام.

نصائح إضافية للعناية اليومية بالبشرة الدهنية

استخدام التونر بعد الغسل لموازنة درجة حموضة البشرة.

تجنب لمس الوجه بشكل متكرر للحد من انتقال البكتيريا وظهور الحبوب.

تغيير وسادات النوم بانتظام لتقليل تراكم الزيوت والبكتيريا.

الابتعاد عن المنتجات الثقيلة والمقشرات القاسية التي قد تؤذي البشرة الدهنية.

الخلاصة

العناية بالبشرة الدهنية تحتاج إلى فهم علمي يوازن بين تنظيف البشرة وترطيبها وحمايتها. تجنب الخرافات والأساطير التي تنتشر يساعد في تقليل المشاكل والحصول على بشرة صحية ومشرقة. استخدام المنتجات المناسبة واتباع روتين منتظم ومبسط هو المفتاح للحصول على أفضل نتائج.