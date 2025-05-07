كنزي كسّاب أول لبنانية تُكرم في مهرجان إيجي فاشن الدولي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 04:54 مساءً - تستعد ملكة جمال المشرق العربي للعام 2024، الحسناء كنزي كسّاب، لتكون ضيفة شرف مهرجان إيجي فاشن العالمي في دورته التاسعة عشر، الذي سيقام في 26 يونيو الجاري. اختيرت كنزي كسّاب من بين عدد كبير من ملكات الجمال لتكون ضيفة شرف هذا الحدث المرموق، لتكون بذلك أول لبنانية تُكرم في هذا المهرجان الذي يعدّ من أبرز الفعاليات في عالم الموضة والجمال.

كنزي كسّاب، التي أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بظهورها الأخير في شوارع باريس بحقيبة فاخرة من علامة “هيرميس” تُقدّر قيمتها بـ 500 ألف دولار، تُعتبر من أبرز الأسماء في مجال الموضة والجمال. كما سيُخصص لها فستان فاخر من Maison Valentino لتتألق به على السجادة الحمراء في هذا الحدث العالمي.

ويُعتبر تكريم كنزي كسّاب في مهرجان إيجي فاشن الدولي تقديرًا لمساهماتها البارزة في هذا المجال، كما يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها في عالم الأزياء.