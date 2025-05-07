أخطاء تدمّر بشرتك ليلًا.. هل أنت ضحية روتين خاطئ؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 04:54 مساءً - يعتبر الاهتمام بالبشرة أثناء النوم من أهم العوامل التي تحافظ على نضارتها وصحتها. لكن هناك عادات وأخطاء شائعة قد تؤدي إلى تلف البشرة بدلاً من تجديدها خلال الليل. هل تعلم أن بعض الخطوات التي تقوم بها في روتينك الليلي قد تكون السبب وراء ظهور مشاكل البشرة؟ في هذا المقال سنتعرف على أبرز الأخطاء التي تضر ببشرتك أثناء الليل وكيف يمكن تصحيحها.

أخطاء شائعة تدمر بشرتك أثناء النوم

1. عدم إزالة المكياج قبل النوم

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون هو النوم دون إزالة المكياج. يبقى المكياج عالقًا على البشرة، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب وتهيج البشرة.

2. استخدام منتجات غير مناسبة لنوع البشرة

اختيار منتجات عناية بالبشرة غير متوافقة مع نوع بشرتك قد يزيد من المشاكل مثل الجفاف أو زيادة الدهون، لذلك يجب التعرف على نوع بشرتك جيدًا قبل استخدام أي منتج.

3. النوم على وسادة غير نظيفة

الوسائد تمثل بيئة خصبة لتراكم البكتيريا والزيوت التي تنتقل إلى البشرة مباشرة أثناء النوم، مما يسبب التهابات وبثورًا.

4. الإفراط في تقشير البشرة

القيام بتقشير البشرة بشكل مفرط يؤدي إلى تهيجها وجعلها ضعيفة أمام العوامل الخارجية، لذلك يُفضل التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

5. عدم ترطيب البشرة بشكل كافٍ

ترطيب البشرة ليلاً ضروري للحفاظ على مرونتها وتجديد خلاياها. إهمال وضع كريم الترطيب يجعل البشرة جافة وخشنة مع مرور الوقت.

كيف تصحح روتين العناية الليلية لبشرتك؟

تنظيف البشرة جيدًا باستخدام منظف لطيف لإزالة الأوساخ والمكياج.

اختيار منتجات عناية تناسب نوع بشرتك (مثلاً: جل أو كريم مرطب).

تغيير أغطية الوسائد بشكل منتظم للحفاظ على النظافة.

تقشير البشرة برفق مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط.

استخدام سيروم أو كريم يحتوي على مضادات الأكسدة لتعزيز تجديد الخلايا.

نصائح إضافية للحفاظ على بشرة صحية خلال النوم

تجنب تناول الأطعمة الدهنية أو السكرية قبل النوم.

شرب كمية كافية من المياه طوال اليوم لترطيب البشرة من الداخل.

الحصول على قسط كافٍ من النوم لأن البشرة تتجدد أثناء النوم العميق.

الحفاظ على درجة حرارة مناسبة في غرفة النوم لتجنب جفاف البشرة.

بمتابعة هذه النصائح وتصحيح روتين العناية الليلي، ستلاحظ تغييرًا جذريًا في مظهر ونضارة بشرتك. لا تدع الأخطاء البسيطة تسرق منك جمال بشرتك وصحتها.