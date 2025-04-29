مهرجان “بيروت الدولي لسينما المرأة” يكرم هند صبري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:51 مساءً - انطلقت فعاليات الدورة الـ8 من مهرجان “بيروت الدولي لسينما المرأة”، الذي تستمر فعالياته إلى 3 مايو/ أيار المقبل.

ويعرض المهرجان هذا العام، ما يزيد على الـ 100 فيلم، من إبداعٍ نسائي، أو تركز على قضايا المرأة، وتتنوع الأفلام، بين الروائية، والوثائقية، والتجريبية، الطويلة، والقصيرة، بالإضافة لأفلام رسوم متحركة.

وشاركت الفنّانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صوراً من إطلالتها في حفل الافتتاح الذي يقام في “كازينو لبنان”، ويشهد تكريمها كضيفة شرف على المهرجان.

كما شارك الحساب الرسمي للمهرجان على إنستغرام، مقطعًا ترويجيًا من فيلم لـ أنغريد الزغبي، عن هند صبري، وجاء في التعليق على الفيديو: “تلك الصدفة التي أهدتنا أعظم الممثلات”.