الممثلة ياسمين عبد العزيز .. زوجة رجل مش مهم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:51 مساءً - تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، الذي تشارك في بطولته أمام الفنان أكرم حسني، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وكانت أسرة الفيلم قد بدأت التصوير في ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيل العمل مؤقتاً بسبب انشغال فريق العمل بموسم دراما رمضان، على أن تُستكمل المشاهد المتبقية قريباً.

ويشهد الفيلم عودة قوية لياسمين عبد العزيز إلى شاشة السينما، بعد فترة غياب، إلى جانب عودة النجم هاني سلامة بفيلم جديد بعنوان “الحارس”، ليتجدد حضور أسماء لامعة في الساحة السينمائية بعد سنوات من الابتعاد.

يُذكر أن ياسمين تألقت في موسم رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”، الذي شكّل عودتها للدراما بعد غياب، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً ونقدياً ملحوظاً. دارت أحداثه في إطار درامي رومانسي اجتماعي، وشهد مشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.