أهدت جائزتها لمُلهِمَتها.. دانييلا رحمة تكرّم عن دورها في مسلسل “نَفَس”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:51 مساءً - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الإثنين، صوراً من تكريمها عن دورها بمسلسل “نَفَس”، في حفل افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان “بيروت الدولي لسينما المرأة”.

وكتبت دانييلا تعليقاً على الصور: “لهذه الجائزة مكانة خاصة في قلبي، فهي لا تقتصر على العمل الذي نقوم به كممثلين على الشاشة فحسب، بل تشمل أيضًا المسؤولية التي نتحملها خارج الشاشة لإلهام الآخرين، ورفع مستوى الوعي، والمساهمة بشكل هادف في العالم من حولنا”.

وأضافت: “لم يكن تجسيد شخصية (روح)، وهي شابة تفقد بصرها تدريجيًا، مجرد دور، بل كانت تجربة غيّرت حياتي. علّمتني أن أشعر حقًا بما يتجاوز ما تراه العينان”، في إشارة إلى الشخصية التي جسدتها في مسلسل “نَفَس” الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، الفائت.

وأهدت دانييلا الجائزة لريبيكا التي سبق وأن كشفت أنها ألهَمَتها في أداء دور “روح” في المسلسل، وأيضًا: “لكل من يواجه تحديات الحياة بشجاعة وأمل”، واختتمت منشورها بالقول: “قصصكم تستحق أن تُروى، وأن تُسمع، وأن تُكرّم