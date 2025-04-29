تيم حسن يواجه انتقادات بسبب الألفاظ الجريئة فى مسلسله الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:51 مساءً - واجه الممثل السورى تيم حسن انتقادات لاذعة الفترة الماضية، خاصة بعدما استخدم بعض الألفاظ الجريئة، والتى وصفها الجمهور أنها “غير مناسبة” ولا تخدم السياق الدرامي خلال أحداث مسلسل تحت سابع أرض، وجاء التعليقات هجوما على تيم خاصة إنه ممثل محبوب لدى الجمهور وخاصة جمهور السيدات.

وبرر المخرج سامر البرقاوى أن الهدف من استخدام هذه العبارات فى العمل هو إضفاء طابع واقعى على الشخصيات التمثيلية.

وأكد البرقاوى خلال لقاء تليفزيونى أن بعض العبارات التى استخدمها النجم تيم حسن في شخصية “موسى الناجي” مستوحاة من شخصيات واقعية معروفة في سوريا على الصعيد الجماهيري، مشيراً إلى أن “هذه العبارات أُضيفت إلى الحوار بناء على حوارات ومبادرات متعدّدة بينه وبينه بعض الممثلين المشاركين في العمل لمحاكاة واقع الجمهور”.

وأشاد المخرج السوري بطريقة النجم تيم حسن في دمج العبارات المُدرجة في العمل بسلاسة من دون الإخلال بطبيعة البناء الدرامي للشخصية، ما ساعد في ترسيخ حضورها بين المشاهدين وجعل تيم يحظى بالاهتمام والمتابعة والنجاح ضمن السباق الرمضاني الأخير.

يشار إلى أن مسلسل تحت سابع أرض، بطولة تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، انس طيارة، مجد فضة، وأخرون، إخراج سامر البرقاوى.