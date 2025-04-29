أجهزة استشعار أرضية في التقاطعات الضوئية لرصد الدراجات النارية بدبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:51 مساءً - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية تعمل بتقنيات متطورة عبر أجهزة استشعار أرضية، لرصد الدراجات النارية بكفاءة عند التوقف قبل خطوط التقاطع البيضاء. وتُسهم تلك الأجهزة في اكتشاف الدراجات وتشغيل الإشارات الخضراء لتقليل وقت الانتظار أمامها والسماح بعبورها

وذكرت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أن أجهزة الاستشعار الأرضية تعمل على رصد الدراجات النارية بكفاءة أكبر، بما يسرّع تشغيل الإشارات الخضراء، ويُمكّن السائق من العبور دون الانتظار طويلاً. ودعت سائقي الدراجات النارية إلى التحلي بالصبر وتجنّب عبور الخط لضمان سلاسة رحلتهم.

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال فبراير الماضي، تنفيذ مشروع ترقية نظام التحكم بالإشارات الضوئية إلى الجيل الجديد (UTC-UX Fusion)، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي والتوأمة الرقمية، الذي كانت قد أعلنت عنه في معرض جيتكس الماضي، حيث من المقرر أن يتم تطبيق النظام الجديد في جميع التقاطعات المرورية الرئيسة على مستوى إمارة دبي، ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول النصف الأول من العام المقبل 2026.

ويخدم المشروع رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، من خلال تحسين زمن الرحلة، وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات بنسبة تراوح بين 10 و20%، ما يعزز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، مع منح أولوية المرور لبعض الفئات مثل: مركبات الطوارئ والنقل العام.

ويتمتع النظام المطوّر – من الإشارات الضوئية – بالعديد من الخصائص، وتشمل التنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية لتحسين توقيت الإشارات بشكل ديناميكي، استعداداً للحركة المرورية المتوقعة، ما سيعزز الكفاءة في إدارة الشبكة المرورية، ونظام التوأمة الرقمية الذي يسمح بمحاكاة التعديلات على الإشارات الضوئية، وتحليل تأثيرها قبل تنفيذها فعلياً، وتحديد أولويات العبور، والاستفادة من بيانات أجهزة استشعار الطرق المستقبلية، لضبط توقيت الإشارات بكفاءة.

ويعتمد نظام «UTC-UX Fusion» على التكيّف مع التغيّرات المرورية في الوقت الفعلي، من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية لضبط توقيت الإشارات الضوئية، كما يدعم متطلبات ومشاريع مستقبلية، مثل تقنية التفاعل المشترك بين المركبات والبنية التحتية (C-ITS/V2X)، التي تتيح الاتصال بين المركبات الذكية والإشارات الضوئية لتحسين كفاءة الحركة المرورية، والإسهام بشكل فعّال في تقليل زمن الرحلات وتحسين الانسيابية المرورية، ما يعزز تجربة التنقل داخل دبي