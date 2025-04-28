جامعة الإمارات تناقش قضايا الإرشاد الأكاديمي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 12:56 صباحاً - نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة قضايا الإرشاد الأكاديمي والتدريب العملي ضمن مبادرة «نقاشات أكاديمية»، التي تستهدف تنظيم سلسلة من الحوارات الأكاديمية البنّاءة لتعزيز آليات العمل، وتحسين المخرجات، وتنمية المهارات والكفاءات لدى الطلبة والكوادر الأكاديمية

وأكد مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور أحمد علي الرئيسي، أن الجلسة ركزت على تحديات الإرشاد الأكاديمي لما له من دور محوري في نجاح المسيرة الأكاديمية للطلبة، وتحقيق التكامل بين الجوانب التعليمية والإدارية، انطلاقاً من أهمية تبنّي حلول مبتكرة، وتعزيز المسؤولية المشتركة في عملية الإرشاد بين الطالب والمرشد، مع ضرورة وضع خطط واضحة ومبسطة تساعد الطلبة في بناء مسيرتهم الأكاديمية بثقة، وتدعم التعاون بينهم وبين وحدات الإرشاد الأكاديمي.

وأكد المشاركون في الجلسة أن الإرشاد والتدريب يمثلان عنصرين حاسمين في حياة الطالب الجامعية، خصوصاً في ظل وجود تحديات تتعلق بالخطة الدراسية، لافتين إلى أهمية توحيد آليات وضع الخطط الأكاديمية، بما يضمن وضوح المسار الدراسي للطالب، وبدء التدريب العملي في وقت مبكر من الحياة الجامعية، وعدم حصره في الفصول الأخيرة، لتمكينه من الحصول على تأهيل فعّال وشامل يعزز جاهزيته لسوق العمل، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، لتطوير آليات الإرشاد وتسهيلها وتسريعها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.