مؤتمر جراحة المفاصل في دبي يوصي بتدريب الأطباء على تقنيات الذكاء الاصطناعي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 12:56 صباحاً - أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط (ICJR) في ختام فعالياته اليوم بدبي بتدريب الأطباء على تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة الروبوتات نظرا للدور الذي ستلعبه في السنوات المقبلة مع تسارع وتيرة الاكتشافات العلمية.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر الذي نظمته شركة “إنفوبلاس إيفنتس بمشاركة نحو 1000 طبيب وجراح من 20 دولة إن استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات تبديل المفاصل يُعد خطوة متقدمة تساعد الأطباء في إجراء العمليات بدقة أكبر ولكنه أكد أن الأطباء بحاجة إلى تدريب وتأهيل مناسب لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعّال مع دراسة إيجابيات وسلبيات كل تقنية بعناية فائقة، والتدريب الجيد عليها، لأنها في النهاية وسيلة مساعدة، ويجب أن يتم استخدامها بدقة عالية.

وأشار إلى أن معظم الشركات العالمية تقدم برامج تدريبية للجراحين على الأجهزة، نظرا لحساسيتها في المجال الطبي، لأنها تُستخدم في التعامل مع المرضى.

وأكد أن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل (ICJR)، الذي يُعد منظمة مستقلة غير ربحية، تأسس بهدف إعادة ابتكار التعليم الطبي في مجال جراحة العظام، من خلال تطوير وسائل تعليمية مبتكرة أسهمت في تحسين النتائج الصحية للمرضى عالميًا.

وأعلن الطرابيشي عن خطط المنظمة للتوسع في المنطقة لتشمل أربع دول جديدة، بالإضافة إلى الإمارات ومصر، وزيادة عدد اجتماعات مجلس الإدارة السنوية إلى أربع، وكذلك عقد 16 دورة تدريبية لجراحة المفاصل في المنطقة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتدريب الجراحين على مواكبة تقنيات العصر.

وأوضح أن المنظمة ستطلق موقعا إلكترونيا مبتكرا بداية من العام المقبل، ليكون منصة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الأطباء المحليين والعالميين، وعرض آخر الأبحاث والابتكارات لتعم الفائدة على الأطباء في كافة أنحاء العالم.

وشهد المؤتمر، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 21 جلسة و130 محاضرة علمية، تم خلالها استعراض أحدث التطورات في جراحة المفاصل، بما في ذلك استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد في تصميم المفاصل وابتكارات جراحات الروبوت الآلي.

كما تم عرض حالات صعبة للنقاش، وتنظيم ورش عمل لتدريب الأطباء على أحدث طرق تبديل المفاصل، إضافة إلى استعراض المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل، وإعادة زرع المفاصل وفقًا للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

وتم عرض 39 بحثا علميا، بالإضافة إلى 13 بحثا للأطباء المقيمين، وتقديم أربع ورش عمل تدريبية من قبل الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر.