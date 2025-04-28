جمال سليمان يعلق على واقعة فيديو “أبوس إيدك سيبيني”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 12:56 صباحاً - أوضح الفنّان السوري جمال سليمان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، حقيقة ما حدث مع سيدة مصرية أرادت التقاط صورة معه، وبدا في مقطع فيديو متداول أنّه رفض طلبها، متوجهًا لها بالقول: “أبوس إيدك سيبيني في حالي”.

وقال جمال إن السيدة التي وصفها بالمحترمة، التقطت معه العديد من الصور بالفعل، خلال حضورها لحفل تكريمه من جمعية الفيلم المصري، كما أنها طلبت منه أيضًا التقاط الصور من خلال هاتفها، ولبىّ طلبها.

وأكد بطل “أهل الخطايا” أنه التقط صوراً مع الكثيرين، وأجرى العديد من اللقاءات الإعلامية، في الحفل الذي شهد تكريمه، ويمكن أن تكون السيدة التي أشار إليها قد ظهرت وهي تلتقط الصور معه خلال التغطية.

وأوضح النجم السوري أنّه، وبعد انتهاء التكريم، وإجراء العديد من اللقاءات، عادت السيدة للإلحاح عليه بالتقاط صورٍ جديدة معه عبر هاتفها، بينما كان على عجلة من أمره للحاق بموعد مع ضيوف من خارج مصر.

وتابع بطل “الطاووس” سرده للواقعة، قائلًا إنه لم يكن أمامه إلا أن يتوجه للسيدة برجاء وصفه بـ”الحار”، وخاطبها: “أبوس إيدك سيبيني في حالي”، وأضاف: “لا أعرف ما الخطأ في هذا الكلام، وأين التكبّر أو العجرفة التي وصُفت بها”.

ولفت إلى أنه لم يدرك وقتها، أن هناك من يصوّر، ليقال”إنني كسرت بخاطرها على العلن”، وأشار إلى أن أحد الصحفيين قرر التركيز على هذا المقطع الذي أصبح “أشهر من التكريم نفسه” بحسب تعبير النجم السوري.

وقال بطل “عملة نادرة”، إنه قرر الخروج بهذا التوضيح بناء على نصيحة أصدقاء وإعلاميين، حتّى لا يترك فرصة “لمطلقي السموم، وناشري الكراهية عبر السوشال ميديا، لينشروا تحليلات، أو يتوصلوا لاستنتاجات تشبههم في اللؤم، والزيف، والكذب” بحسب تعبيره.