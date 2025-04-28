محمد أنور مدرب رياضى في فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أبريل 2025 12:56 صباحاً - يشارك النجم محمد أنور في فيلم بيج رامى بطولة النجم رامز جلال، الذى يتم تصويره حاليًا، من تاليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى، حيث يقدم أنور شخصية مدرب رياضى في أحداث الفيلم، والذى يعد أول تعاون بين رامز وأنور في السينما.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا خلال فترة التصوير المقرر أن تستغرق ما يقرب من شهرين على أقصى تقدير.

ويتعاون رامز جلال مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة بعدما عمل معه فى جميع أفلامه الأخيرة، وهى: “رغدة متوحشة” بمشاركة ريهام حجاج عام 2018، “سبع البرمبة” بمشاركة جميلة عوض عام 2019، “أحمد نوتردام” بمشاركة غادة عادل عام 2021 و”أخي فوق الشجرة” بمشاركة نسرين طافش وتارا عماد عام 2023.

أما رامز جلال فقدم آخر أفلامه، “أخي فوق الشجرة” الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وكان أخر أعمال محمد أنور ضيف شرف في مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من آية سماحة وأحمد الرافعى، وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب، وآخرون، وإخراج معتز التونى وتأليف عمرو الدالى