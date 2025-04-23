التكنولوجيا تحكم: كيف غيّر نظام VAR مستقبل التحكيم في كرة القدم العالمية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 02:51 مساءً - التحول الرقمي في عالم التحكيم الرياضي

لقد شهد عالم كرة القدم تطورًا كبيرًا في طرق اتخاذ القرارات التحكيمية بفضل التقنيات الحديثة، وأبرزها نظام حكم الفيديو المساعد المعروف بـ VAR. هذا النظام الرقمي جاء ليعالج الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في المباريات ويساعد الحكام على اتخاذ قرارات أكثر دقة وعدلاً، مما غير بالكامل طبيعة التحكيم في اللعبة.

ما هو نظام VAR وكيف يعمل؟

نظام VAR هو تقنية تستخدم لتقديم مساعدة بصرية للحكام في الملعب من خلال مراجعة اللقطات المصورة للحالات المثيرة للجدل. يتم تفعيله في حالات محددة مثل الهدف أو ركلة الجزاء أو الطرد المباشر أو الهوية الخاطئة للاعبين.

مراحل عمل نظام VAR

المراقبة: فريق المراجعة في غرفة التحكم يراقب اللقطات الحية للمباراة.

فريق المراجعة في غرفة التحكم يراقب اللقطات الحية للمباراة. التحليل: يتم تحليل اللقطات المرئية للحالات المثيرة للجدل.

يتم تحليل اللقطات المرئية للحالات المثيرة للجدل. التواصل: يقوم فريق الـ VAR بإبلاغ الحكم في الملعب إذا وُجد خطأ محتمل.

يقوم فريق الـ VAR بإبلاغ الحكم في الملعب إذا وُجد خطأ محتمل. قرار الحكم النهائي: الحكم يراجع اللقطة على جهاز جانب الملعب ويتخذ القرار النهائي.

فوائد نظام VAR في كرة القدم

نظام VAR لم يأتِ فقط لتصحيح الأخطاء، بل يحمل معه مجموعة من الفوائد التي أثرت إيجابيًا على اللعبة:

زيادة دقة القرارات: تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتيجة المباراة.

تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتيجة المباراة. تعزيز روح العدالة: ضمان توزيع النقاط بناءً على قرارات صحيحة وعادلة.

ضمان توزيع النقاط بناءً على قرارات صحيحة وعادلة. تقليل التوتر بين اللاعبين: تقليل الاحتجاجات وحالات الغضب على الحكام.

تقليل الاحتجاجات وحالات الغضب على الحكام. تحسين السمعة العامة للبطولات: رفع مستوى الثقة بين الجماهير واللاعبين في نزاهة المباريات.

التحديات والانتقادات المتعلقة باستخدام VAR

بالرغم من الفوائد الكبيرة للنظام، فقد واجه نظام VAR بعض الانتقادات والتحديات منها:

إبطاء إيقاع المباراة: مراجعة اللقطات تؤدي في بعض الأحيان إلى توقفات طويلة قد تؤثر على سير المباراة.

مراجعة اللقطات تؤدي في بعض الأحيان إلى توقفات طويلة قد تؤثر على سير المباراة. الاعتماد المفرط على التقنية: قد يفقد الحكام بعض حسهم الشخصي في اتخاذ القرارات.

قد يفقد الحكام بعض حسهم الشخصي في اتخاذ القرارات. عدم توافر التقنية في كل البطولات: مما يسبب تفاوتًا في تطبيق النظام دوليًا.

خاتمة: هل يشكل VAR مستقبل التحكيم؟

لا شك أن نظام VAR أحدث نقلة نوعية في مجال التحكيم الرياضي، مما جعله أحد أبرز الابتكارات التي ساهمت في تطوير كرة القدم الحديثة. وبينما لا يزال هناك حاجة لتطوير النظام وتحسين تجربته، فإن الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة المباريات يظل خيارًا ضروريًا لضمان نزاهة المنافسات وشعور اللاعبين والجماهير بالعدالة في كل لحظة من زمن المباراة. لذا، من المتوقع أن يستمر نظام VAR في التطور والانتشار حول العالم ليصبح جزءًا لا يتجزأ من كرة القدم المستقبلية.