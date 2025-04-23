هل الطهي بالمايكرويف مضر؟ حقائق علمية مُفاجئة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:58 مساءً - مقدمة حول الطهي بالمايكرويف

في عصرنا الحديث، أصبح المايكرويف من الأجهزة الكهربائية الأساسية في معظم المطابخ حول العالم، حيث يوفر وسيلة سريعة وسهلة لتسخين وتحضير الطعام. ومع انتشار استخدامه، بدأ يثار سؤال مهم بين الناس حول مدى سلامة الطهي باستخدام هذه التقنية، وهل هناك أي أضرار صحية محتملة مرتبطة بها.

كيف يعمل المايكرويف؟

يعمل المايكرويف من خلال استخدام موجات كهرومغناطيسية بتردد معين، تُعرف بالموجات الميكروية، تقوم بتحريك جزيئات الماء والدهون في الطعام بسرعة، ما يولد الحرارة ويؤدي إلى تسخين الطعام بسرعة فائقة.

الحقيقة العلمية وراء الطهي بالمايكرويف

هل يفقد الطعام قيمته الغذائية؟

العديد يعتقد أن الطهي بالمايكرويف يدمر الفيتامينات والعناصر الغذائية في الطعام، لكن الدراسات العلمية تشير إلى أن الطهي بالمايكرويف قد يكون في بعض الحالات أقل ضررًا على العناصر الغذائية مقارنة بأساليب الطهي التقليدية، مثل الغلي أو القلي، بسبب فترات الطهي القصيرة.

هل يسبب المايكرويف تغيرات كيميائية ضارة؟

في الحقيقة، لا تُوجد أدلة علمية قوية تدعم أن المايكرويف يغير تركيب الطعام الكيميائي بطريقة تجعله ضارًا للصحة. المايكرويف لا يشع إشعاعات مؤينة، التي يمكن أن تسبب تلفًا في الخلايا، بل يستخدم فقط الموجات لتسخين الطعام.

نصائح لاستخدام آمن وصحي للمايكرويف

استخدام أواني مخصصة للمايكرويف وعدم الاعتماد على البلاستيك العادي لتجنب تسرب المواد الكيميائية.

تغطية الطعام أثناء التسخين لمنع الجفاف وانتشار البكتيريا.

توزيع الطعام بشكل متساوٍ داخل المايكرويف لضمان تسخينه بالكامل وتجنب مناطق باردة.

تجنب تسخين بعض أنواع الطعام مثل البيض بقشرته لأنها قد تنفجر داخل الجهاز.

الخلاصة

الطهي بالمايكرويف آمن بشكل عام ولا يشكل خطرًا على الصحة إذا تم استخدامه بشكل صحيح. كما أنه يحافظ على العناصر الغذائية في الطعام أفضل من بعض طرق الطهي التقليدية بسبب سرعة الطهي وقلة تعرض الطعام للحرارة لفترة طويلة. المهم هو اتباع التعليمات وعدم استخدام أواني غير مخصصة للطهي في المايكرويف لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

باختصار، يمكننا الاعتماد على المايكرويف كوسيلة آمنة وسريعة لتحضير الطعام، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية لضمان سلامتنا وسلامة عائلتنا.