الرئيس الصيني.. الرسوم الجمركية تهدد التجارة العالمية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، أن الرسوم الجمركية “تضر” بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن شي قوله لعلييف إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية “تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان، مما يؤثر سلباً على نظام التجارة المتعدد الأطراف والنظام الاقتصادي العالمي”.