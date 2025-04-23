رحيل الإعلامي صبحي عطري.. فقدان يؤلم قلوب محبيه وزملائه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - نعى فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، الإعلامي الشهير صبحي عطري، الذي غاب عن عالمنا اليوم.

حيث نعى الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: “في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان”.

يذكر أن عطري ممثل إعلامي و صحفي ومقدم برامج شهير.