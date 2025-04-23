الإمارات تطلق أول مهبط طائرات عمودية هجينة لتعزيز النقل الجوي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:53 صباحاً - في خطوة بارزة نحو تطوير صناعة الطيران العالمية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات موافقتها على تصميم أول مهبط لطائرات عمودية هجينة في محطة الرحلات البحرية بميناء زايد في أبوظبي. يأتي هذا المشروع كجزء من مبادرة “تاكسي الطائرات الجوية” في العاصمة.

تم تطوير المهبط بالتعاون الاستراتيجي مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة فالكون لخدمات الطيران، وشركة آرتشر للطيران. ويشكل هذا المهبط نقلة نوعية نحو تحقيق نظام نقل جوي متكامل ومستدام في الإمارة.

يُعد المهبط الهجين الأول من نوعه في الإمارات، حيث صُمم لاستيعاب الطائرات المروحية التقليدية وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، مثل طائرة “آرتشر ميدنايت”. هذا التصميم يوفر نموذجاً متعدد الاستخدامات يتناسب مع مستقبل التنقل الحضري. كما تم التخطيط له ليكون جزءاً من شبكة البنية التحتية الأوسع لشركة آرتشر في الإمارات، مع بدء العمليات التجارية لتاكسي الطائرات بالتعاون مع طيران أبوظبي.

تم اختيار هذا الموقع الاستراتيجي في محطة الرحلات البحرية بميناء زايد، الذي يُعتبر مركزاً مهماً لصناعة الرحلات البحرية في المنطقة، حيث يستقبل أكثر من 650,000 زائر سنوياً. كما يتيح الوصول السهل إلى معالم ثقافية وترفيهية بارزة في العاصمة، مثل متحف اللوفر أبوظبي وحي الثقافة في السعديات. تدير شركة فالكون لخدمات الطيران جولات هليكوبتر سياحية من هذا الموقع، مما يوفر للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أبوظبي من السماء وزيارة معالمها الشهيرة.