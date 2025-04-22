الصحة في عصر الشاشات: كيف تحمي عينيك من الإجهاد الرقمي؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:55 مساءً - مفهوم الإجهاد الرقمي وتأثيره على العين

مع التقدم التكنولوجي واعتمادنا المتزايد على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، الحواسيب، والأجهزة اللوحية، أصبح الأزرق يواجه تحديات جديدة تتعلق بصحة العين. الإجهاد الرقمي هو حالة تحدث نتيجة الاستخدام المطول لشاشات الأجهزة الإلكترونية، ويؤثر سلبًا على راحة العين وقدرتها على التركيز.

أعراض الإجهاد الرقمي

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها المستخدمون عند تعرضهم لفترات طويلة أمام الشاشات:

جفاف العين وحساسية العين.

الإحساس بألم أو إرهاق في العين.

الرؤية المشوشة أو المزدوجة.

صداع ودوار ناتج عن التركيز الطويل.

تغيرات في التركيز وعدم القدرة على الرؤية بوضوح.

نصائح لحماية عينيك من الإجهاد الرقمي

للحفاظ على صحة عينيك وتقليل الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للشاشات، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات العملية الهامة:

1. تقنية 20-20-20

هي تقنية بسيطة تهدف إلى إعطاء العين استراحة كل 20 دقيقة من العمل المستمر أمام الشاشة، وذلك بالنظر إلى شيء يبعد حوالي 20 قدمًا (حوالي 6 أمتار) لمدة 20 ثانية. هذه الاستراحة القصيرة تُساعد على تقليل إجهاد العين وتحسين تركيزها.

2. ضبط إعدادات الشاشة

تقليل سطوع الشاشة ليصبح مريحًا للعين.

استخدام وضع القراءة أو وضع الضوء الأزرق الذي يقلل من أشعة الضوء الضارة.

رفع دقة الشاشة أو استخدام نمط الخط المناسب للقراءة.

3. الإضاءة المحيطة

تجنب استخدام الشاشات في ظروف إضاءة ضعيفة أو شديدة السطوع، حيث تؤدي التباينات الكبيرة في الإضاءة إلى إجهاد العين. يُفضل العمل في غرفة مضاءة بشكل معتدل مع تقليل الانعكاسات على الشاشة.

4. الحفاظ على رطوبة العين

يُفرز الجسم أقل من عدد الرمشات المعتاد أثناء التحديق في الشاشات، مما يسبب جفاف العين. لذلك، يجب أن تبذل جهدًا للرمش بشكل أكثر انتظامًا أو استخدام قطرات ترطيب العين إذا لزم الأمر.

5. التمارين البصرية

يمكن أداء بعض التمارين التي تساعد على تقوية عضلات العين وتحسين تدفق الدم، مثل تدوير العين ببطء أو التركيز على أشياء مختلفة المسافات.

خاتمة

في عصرنا الرقمي الحالي، أصبح من الضروري الانتباه إلى صحة العين واتخاذ إجراءات يومية لحمايتها من الإجهاد الناتج عن الشاشات. باتباع النصائح السابقة، يمكن لكل منا التمتع برؤية صحية وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والمحافظة على صحة العين. تذكر أن الاستمرارية في تطبيق هذه العادات هي مفتاح النجاح للحفاظ على راحة عينيك وجودة رؤيتك طوال الوقت.