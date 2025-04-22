اللاعبون الأكثر توقعًا للنجاح في كأس العالم 2026

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:55 مساءً - نجوم كروية يتوقع لهم التألق في المونديال القادم

يمثل كأس العالم دائمًا منصة لكل لاعب ليثبت جدارته ويبهر الجماهير بأدائه المميز. مع اقتراب نسخة 2026، يبرز عدد من اللاعبين الذين يتوقع لهم أن يكونوا مصدر إلهام لفرقهم وأن يتركوا بصمة قوية في أكبر حدث كروي عالمي.

النجوم الصاعدين الذين ينتظرهم العالم

جود بيلينجهام (إنجلترا): لاعب الوسط الشاب الذي يمتلك قدرة استثنائية على التحكم في وسط الملعب وصنع الفرص.

لاعب الوسط الشاب الذي يمتلك قدرة استثنائية على التحكم في وسط الملعب وصنع الفرص. إرلينغ هالاند (النرويج): الهداف القوي الذي أثبت نفسه في أكبر البطولات الأوروبية، ومن المتوقع أن يواصل تفجيره للأهداف.

الهداف القوي الذي أثبت نفسه في أكبر البطولات الأوروبية، ومن المتوقع أن يواصل تفجيره للأهداف. فيديريكو فالديفيا (الأرجنتين): صانع الألعاب الموهوب الذي يمكنه قلب موازين القوة بمهاراته الفردية وتمريراته الحاسمة.

صانع الألعاب الموهوب الذي يمكنه قلب موازين القوة بمهاراته الفردية وتمريراته الحاسمة. كريم عيسي مبولحي (الجزائر): الحارس الذي أثبت كفاءته في عدة بطولات ومن المتوقع أن يكون حجر الأساس في دفاع منتخب بلاده.

العوامل التي تعزز فرص هؤلاء اللاعبين

نجاح هؤلاء اللاعبين في البطولة سينبع أساسًا من عدة عوامل مهمة مثل مستوى اللياقة البدنية، الدعم الجماهيري، التفاهم التكتيكي مع الفريق، وكذلك حالته الذهنية. تألق النجوم في كأس العالم يتطلب توازنًا بين هذه العناصر إلى جانب خبرتهم السابقة ومهارتهم الفنية.

كيف ستؤثر البطولة على مستقبل هؤلاء النجوم؟

التألق في بطولة بحجم كأس العالم يمكن أن يكون نقطة تحول في مسيرة أي لاعب. فالأداء المميز يمنحهم شهرة دولية وفرصًا للانتقال إلى أندية أكبر، بالإضافة إلى تعزيز مكانتهم داخل منتخباتهم الوطنية. لذلك، يترقب الجمهور والمحللون بشغف لرؤية من سيخطف الأضواء في 2026.