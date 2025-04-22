كيف تؤثر بكتيريا الأمعاء على صحتك العقلية؟ اكتشف العلاقة الخفية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:53 مساءً - ما هي بكتيريا الأمعاء ودورها في الجسم؟

تعتبر بكتيريا الأمعاء جزءًا أساسيًا من نظامنا الهضمي، حيث تعيش تريليونات الجراثيم المختلفة في أمعائنا وتؤدي أدوارًا مهمة في هضم الطعام، إنتاج الفيتامينات، وتقوية جهاز المناعة. ولكن مؤخراً، أظهرت الأبحاث أن تأثير هذه البكتيريا يتعدى الجهاز الهضمي ليشمل صحتنا العقلية والنفسية بشكل كبير.

العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والدماغ

تتواصل بكتيريا الأمعاء مع الدماغ عبر محور معقد يعرف باسم محور الأمعاء-الدماغ (Gut-Brain Axis). هذا المحور يشمل عدة قنوات اتصال، منها:

الأعصاب، خصوصًا العصب المبهم (Vagus Nerve)

النظام المناعي

الهرمونات والمواد الكيميائية التي تفرزها البكتيريا

هذا التواصل يتيح لبكتيريا الأمعاء التأثير على المزاج، المشاعر، والوظائف الإدراكية.

كيف تؤثر بكتيريا الأمعاء على صحتك العقلية؟

الأدلة العلمية تشير إلى أن التوازن بين أنواع البكتيريا في الأمعاء يمكن أن يؤثر على ظهور أو تفاقم بعض الاضطرابات النفسية، مثل:

الاكتئاب

القلق

التوتر المزمن

اضطرابات النوم

عندما يختل توازن هذه البكتيريا (يُعرف بالـ Dysbiosis)، قد يزداد إنتاج مواد التهابية يمكن أن تؤثر على الدماغ، مما يؤدي إلى تغيرات في المزاج والسلوك.

بعض الآليات التي توضح هذا التأثير:

إنتاج بكتيريا الأمعاء لمركبات تؤثر على نقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين.

تعديل نشاط الجهاز العصبي المستقل عبر العصب المبهم.

تأثيرها على الاستجابة المناعية وتقليل الالتهاب المزمن.

كيف يمكن تعزيز صحة بكتيريا الأمعاء لتحسين صحتك العقلية؟

يمكن تحسين توازن بكتيريا الأمعاء من خلال عدة طرق طبيعية تدعم أيضاً الصحة النفسية، منها:

اتباع نظام غذائي غني بالألياف: الأطعمة مثل الخضروات، الفواكه، والبقوليات تغذي البكتيريا النافعة.

الأطعمة مثل الخضروات، الفواكه، والبقوليات تغذي البكتيريا النافعة. تناول البروبيوتكس: مكملات أو أطعمة تحتوي على بكتيريا نافعة مثل الزبادي والكفير.

مكملات أو أطعمة تحتوي على بكتيريا نافعة مثل الزبادي والكفير. تقليل التوتر: لأن التوتر يؤثر سلبًا على توازن الأمعاء.

لأن التوتر يؤثر سلبًا على توازن الأمعاء. ممارسة الرياضة بانتظام: تحسن من التنوع البكتيري وصحة الدماغ.

تحسن من التنوع البكتيري وصحة الدماغ. تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية: لأنها قد تقتل البكتيريا النافعة.

الخلاصة

تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا محوريًا في صحة الجسم والعقل على حد سواء. الاعتناء بهذه البكتيريا من خلال نمط حياة صحي قد يساعد في تحسين المزاج والوقاية من بعض الاضطرابات النفسية. لذلك، ليس من المبالغة أن نقول إن صحتنا العقلية تبدأ من أمعائنا.