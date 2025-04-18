متلازمة المباني المريضة: كيف تحمي صحتك في المكتب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 06:56 مساءً - ما هي متلازمة المباني المريضة؟

متلازمة المباني المريضة هي حالة صحية يعاني فيها الأشخاص من أعراض مزعجة مثل الصداع، والتعب، والدوار، والحساسية في العيون والجلد عند تواجدهم داخل المباني المكتبية أو البيئات المغلقة لفترات طويلة. ويرتبط هذا الظاهرة غالبًا بجودة الهواء داخل المباني، وأنظمة التهوية، والمواد المستخدمة في البناء والصيانة.

أسباب متلازمة المباني المريضة

هناك عدة عوامل تؤدي إلى ظهور هذه المتلازمة، ومن أبرزها:

عدم تجديد الهواء بشكل كافي يؤدي إلى تراكم المواد الضارة مثل الغازات والملوثات.

المواد الكيميائية: الانبعاثات من الدهانات، والبلاستيك، والمواد اللاصقة، والسجاد.

الانبعاثات من الدهانات، والبلاستيك، والمواد اللاصقة، والسجاد. الرطوبة والعفن: وجود تسريبات أو ارتفاع في مستوى الرطوبة يزيد من نمو الفطريات والعفن.

وجود تسريبات أو ارتفاع في مستوى الرطوبة يزيد من نمو الفطريات والعفن. الغبار والجسيمات العالقة: تراكم الغبار أو جزيئات أخرى في الهواء يسبب تهيج الجهاز التنفسي.

أعراض يجب الانتباه إليها

إذا لاحظت ظهور الأعراض التالية أثناء تواجدك في المكتب، فقد تكون عرضة لمتلازمة المباني المريضة:

كيف تحمي صحتك في بيئة العمل؟

1. تحسين جودة الهواء

اطلب التأكد من عمل أنظمة التهوية بشكل جيد، وفتح النوافذ بانتظام إذا أمكن لتجديد الهواء داخل الغرف.

2. تقليل تعرضك للمواد الكيميائية

تجنب استخدام المعطرات الصناعية أو المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية داخل المكتب.

3. المحافظة على نظافة المكان

قم بترتيب وتنظيف منطقة عملك بانتظام لتقليل تراكم الغبار والملوثات.

4. مراقبة مستويات الرطوبة

استخدم أجهزة قياس الرطوبة للحفاظ على مستوى معتدل ومنع نمو العفن.

5. أخذ فترات راحة منتظمة

حاول الخروج إلى الهواء الطلق بين الحين والآخر لتجديد طاقة جسمك وتنشيط الجهاز التنفسي.

الخلاصة

الوعي بمتلازمة المباني المريضة وأسبابها هو الخطوة الأولى نحو حماية صحتك في بيئة المكتب. باتباع النصائح السابقة والحرص على بيئة عمل صحية، يمكنك تقليل الأعراض المرتبطة بهذه المتلازمة وتحسين نوعية حياتك اليومية.