تأثير اليوتيوب على لغة الأطفال… دراسة صادمة!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 12:59 مساءً - كيف يؤثر المحتوى المرئي على مهارات اللغة عند الأطفال؟

أصبح اليوتيوب اليوم من أكثر المنصات مشاهدةً بين الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة في متابعة محتوى متنوع يتراوح بين الرسوم المتحركة، الألعاب، والدروس التعليمية. وعلى الرغم من الفوائد الترفيهية والتعليمية لهذه المنصة، إلا أن هناك تأثيرات غير متوقعة على اللغة والتواصل لدى الأطفال.

نتائج الدراسة وأبرز ما كشفته

أجريت دراسة حديثة من قِبل مجموعة من علماء النفس واللغويين لتحليل العلاقة بين استخدام اليوتيوب وتطور مهارات اللغة عند الأطفال. وكانت النتائج صادمة، إذ أظهرت الدراسة أن:

الأطفال الذين يشاهدون محتوى غير مناسب أو بدون إشراف يظهرون تأخراً في مهارات التحدث والتعبير.

قلة التفاعل اللغوي المباشر مع الوالدين أو المعلمين تؤدي إلى ضعف المفردات وتدني مستوى فهم اللغة.

المحتوى السريع والإيقاع العالي للمقاطع على اليوتيوب قد يُربك الأطفال ويؤثر على قدرتهم على التركيز في المحادثات اليومية.

ما هي المخاطر الناتجة عن الإفراط في مشاهدة اليوتيوب؟

تراجع مهارات التواصل اللفظي

عندما يعتمد الطفل بشكل كبير على مشاهدة الفيديوهات بدلاً من التفاعل الحقيقي مع المحيطين به، يقل تدريجياً استخدامه للغة والتحدث بطلاقة.

انتشار الأخطاء اللغوية

المحتوى غير المراقب قد يحتوي على أخطاء لغوية أو تعابير عامية غير مناسبة، ما يؤدي إلى تقليد الطفل لهذه الأخطاء واستخدامها بشكل يومي.

تأخر في تعلم القراءة والكتابة

الاعتماد على الفيديو كأداة رئيسية للتعلم يقلل من الرغبة في القراءة أو ممارسة الكتابة، وهما عاملان أساسيان لتقوية مهارات اللغة.

كيف يمكن للآباء والمربين الحد من هذه التأثيرات؟

متابعة ومراقبة المحتوى الذي يشاهده الطفل على اليوتيوب واختيار القنوات التعليمية الموثوقة فقط.

تشجيع الأطفال على الحوار والتحدث مع الأسرة لتعزيز مهاراتهم اللغوية.

تحديد وقت معين لمشاهدة الفيديوهات والحرص على تنويع الأنشطة بين الترفيه والتعليم.

استخدام تطبيقات وألعاب تعليمية تفاعلية تدعم المهارات اللغوية بشكل فعال.

الخلاصة

بالرغم من أن اليوتيوب يوفر محتوى غني ومتعدد يلبي احتياجات الأطفال المتنوعة، إلا أن الاستخدام المفرط وغياب الرقابة يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على تطوير اللغة لديهم. من الضروري على الأهالي والمربين الالتزام بمراقبة المحتوى وتوفير بيئة محفزة للتواصل اللغوي المباشر لضمان نمو لغوي صحي ومتوازن.