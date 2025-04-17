الفن الخزفي الصيني يزيّن دبي: دفعة للاقتصاد والسياحة من خلال تحالف ثقافي استثنائي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 12:59 مساءً - دبي، 17 أبريل 2025 — في حدث ثقافي بارز يعكس التبادل الحضاري المتنامي بين الصين ودولة الإمارات، أطلقت شركة “يوانتشنغ للثقافة” بالتعاون مع “قائمة هورون العالمية للخزف” أول معرض رسمي للفن الخزفي الصيني المعاصر في معرض “عالم الفن دبي 2025″، مقدّمة أكثر من 40 تحفة خزفية من الدرجة المتحفية.

تحية فنية للقيادة الإماراتية

يتصدّر المعرض سلسلة بورتريهات من البورسلين تُعرض للمرة الأولى عالميًا، تجسّد حكّام دولة الإمارات بتقنية صينية مصنّفة كتراث ثقافي غير مادي وبتفاصيل دقيقة مستوحاة من الرموز واللباس التقليدي في الخليج العربي. هذا العمل يجسد روح الاحترام والتقدير من الشعب الصيني لقيادة الإمارات، ويُعتبر جسرًا فنّيًا بين حضارتين عريقتين.

دعم مباشر للاقتصاد والسياحة

المعرض لا يقتصر على الفن وحده، بل يشكّل بوابة اقتصادية فريدة، حيث تستقطب الأعمال المعروضة اهتمام جامعي التحف العالميين، ما يعزز من حركة السياحة الثقافية ويزيد من قيمة دبي كمركز عالمي للفن والاستثمار. كما يوفّر المعرض خدمات استشارية خاصة للمشترين المهتمين، مما يدعم قطاع الفنون كمصدر اقتصادي مستدام.

إحياء الأوبرا الصينية بحبر وحداثة

يشهد المعرض أيضًا أعمالًا فنية بالحبر للفنان “تشن شينغبينغ”، تعيد تصوير الرمزية الدرامية لأوبرا بكين، مما يضيف بعدًا بصريًا متجددًا ويعزز التفاعل الفني بين وسائط متعددة.

منصة عالمية لفن الخزف وتقدير قيمته

تُعدّ “قائمة هورون العالمية للخزف”، التي أُطلقت عام 2023، مرجعًا موثوقًا لتقييم القيمة الثقافية والمالية للخزف الفني. وتضع دبي اليوم قدمًا راسخة على خريطة هذا القطاع المزدهر، من خلال استضافة هذا المعرض الرفيع المستوى.

الخلاصة: فن، اقتصاد، وسياحة في حوار حضاري واحد

يأتي هذا الحدث تتويجًا لرؤية مشتركة بين الصين والإمارات لبناء جسور ثقافية متينة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الفني والسياحة الراقية. ومن خلال “كيمياء البورسلين الشرقي”، تثبت دبي مجددًا أنها عاصمة الثقافة المعاصرة في الشرق الأوسط، ومركز جذب عالمي لعشّاق الفنون والتجارب الفريدة.