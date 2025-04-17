طفلي مدمن ألعاب العنف… خطة إنقاذ من خبراء التربية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 12:59 مساءً - فهم أسباب تعلق الأطفال بألعاب العنف

يواجه العديد من الآباء والأمهات تحديًا كبيرًا عندما يجدون أطفالهم مهووسين بألعاب العنف الإلكترونية. يعود هذا التعلق أحيانًا إلى عوامل متعددة مثل الحاجة للهروب من الواقع، أو البحث عن الإثارة والتشويق، أو حتى تأثير الأصدقاء والمحيط الاجتماعي. من الضروري أولًا فهم هذه الأسباب حتى نتمكن من وضع خطة مناسبة تساعد الطفل على تخفيف هذا التعلق تدريجيًا.

أضرار إدمان ألعاب العنف على الطفل

تؤثر ألعاب العنف على نواحي عديدة من حياة الطفل، منها:

تأخير التطور الاجتماعي والعاطفي.

زيادة العدوانية أو السلوك العنيف في بعض الحالات.

تراجع الأداء الدراسي نتيجة الإدمان وقضاء وقت طويل أمام الشاشات.

التأثير السلبي على النوم والصحة النفسية.

خطة إنقاذ من خبراء التربية

يقدم خبراء التربية عدة خطوات عملية تساعد الأهل في مواجهة هذا التحدي:

1. الحوار المفتوح والمستمر

يجب على الأهل فتح حوار صريح مع الطفل حول محتوى الألعاب وتأثيرها، مع الاستماع له بدون حكم، ومحاولة فهم دوافعه وراء الاستمرار في اللعب.

2. وضع حدود زمنية واضحة

تنظيم الوقت الذي يقضيه الطفل في ممارسة الألعاب، وتحديد فترات زمنية محددة مع تطبيق قواعد صارمة للالتزام بها.

3. تقديم بدائل مسلية ومفيدة

تشجيع الطفل على ممارسة أنشطة رياضية، فنية، أو تعليمية بديلة تعزز من مهاراته وتشغل وقت فراغه بشكل إيجابي.

4. مراقبة المحتوى المستخدم

ينصح الخبراء بمراقبة ومراجعة الألعاب التي يلعبها الطفل، وتجنب تلك التي تحتوي على مشاهد عنف مفرطة، والبحث عن ألعاب تعليمية وترفيهية مناسبة لعمره.

5. الاستعانة بخبراء نفسيين إذا لزم الأمر

في الحالات التي تتعمق فيها المشكلة ويصبح الإدمان سلوكًا متجذرًا، قد يكون من الضروري طلب دعم متخصص لمساعدة الطفل على التغلب على تلك العادة.

نصائح إضافية للأهل

كن قدوة حسنة في استخدام التكنولوجيا والتواصل معه بشكل فعال.

شجع على بناء علاقات اجتماعية واقعية مع أقران الطفل.

اجعل وقت العائلة جزءًا من الروتين اليومي لتعزيز الروابط الأسرية.

خاتمة

التعامل مع إدمان ألعاب العنف يتطلب صبرًا وفهمًا من الأهل، وكذلك دعمًا مستمرًا من البيئة المحيطة. من خلال اتباع خطة منظمة واستشارة الخبراء عند الحاجة، يمكن مساعدة الطفل على تحقيق توازن صحي بين اللعب والترفيه والنمو السليم. العناية بطفلك اليوم تضمن له مستقبلًا أفضل وأكثر توازنًا.