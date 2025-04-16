حنان شعبان.. معلمة تُلهم الأجيال وتُجسّد روح العطاء في “الخير فينا”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:53 مساءً - دبي – في مشهد يجمع بين التميّز التربوي والالتزام الإنساني، كرّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدبي المعلمة حنان شعبان أحمد، منسقة التطوع في مدرسة حماية للبنات – الحلقة الثانية، وذلك تزامنًا مع احتفالات يوم المعلم العالمي، تقديرًا لدورها الريادي ومساهماتها البارزة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني بين الطالبات.

وجاء هذا التكريم إثر مشاركتها المتميزة في مبادرة “الخير فينا”، التي استهدفت فئة العمال داخل المدرسة وخارجها، من خلال سلسلة من الأنشطة والورش المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقد جسّدت هذه المبادرة أسمى قيم التكافل والعطاء التي تشكّل جوهر الرسالة التربوية الإماراتية.

لم تكن هذه المشاركة سوى محطة من مسيرة حافلة بالعطاء، حيث كانت المعلمة حنان من الشخصيات الفاعلة في حملة “الإمارات معك يا لبنان” ضمن فعاليات إكسبو، إلى جانب مشاركتها في حملة “كسر الصيام” بالتعاون مع الهلال الأحمر، ومساهمتها النوعية في معرض الابتكار لإدارة الجنسية والإقامة بمنطقة البرشاء، مما يعكس رؤيتها التربوية العميقة في بناء شخصية الطالبة الإماراتية المواطنة الفاعلة.

حنان شعبان ليست مجرد معلمة، بل قدوة تحتذى، ووجه مضيء للمسيرة التربوية في دولة الإمارات، تسعى لصناعة جيل يؤمن بالعطاء، ويفهم أن الوطن يُبنى بالعِلم كما يُبنى بالرحمة.