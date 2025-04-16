حيل بسيطة لتحسين مزاجكِ في دقائق… جربتها أمهات منهكات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:53 مساءً - طرق سهلة وسريعة لاستعادة الطاقة النفسية

تواجه العديد من الأمهات ضغوطات الحياة اليومية التي تؤثر سلباً على مزاجهن وتجعلهن يشعرن بالإرهاق والتعب النفسي. إلا أن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن اللجوء إليها لتحسين المزاج في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى وقت طويل أو مجهود كبير. هذه الطرق تم تجربتها من قبل أمهات منهكات ووجدن أنها تُحدث فرقاً ملحوظاً في كيفية الشعور والقدرة على الاستمرار.

تمارين التنفس العميق

عندما تشعرين بالتوتر أو الضغوط، جرّبي هذا التمرين البسيط:

اجلسي في مكان هادئ وخذ نفساً عميقاً من الأنف لمدة أربع ثوانٍ.

احبسي النفس لمدة سبع ثوانٍ.

زفر ببطء من الفم لمدة ثماني ثوانٍ.

كرري هذه الدورة ثلاث مرات على الأقل لتشعري بالهدوء والاسترخاء.

الاستماع لموسيقى مُبهجة

الموسيقى قادرة على تحسين الحالة المزاجية بسرعة. اختاري قائمة تشغيل تحتوي على أغانٍ أو مقطوعات موسيقية ترفع معنوياتكِ وتمنحكِ شعوراً بالراحة.

حركة بسيطة لتحريك الجسم

حتى ولو لم يكن وقتك كافياً لممارسة الرياضة، حاولي القيام ببعض الحركات البسيطة مثل:

تمدد بسيط لمدة دقيقتين.

المشي داخل المنزل أو الحديقة لمدة 5 دقائق.

الرقص على أغنيتكِ المفضلة لبضع دقائق.

شرب كوب من المياه أو شاي الأعشاب

الجفاف قد يسبب شعوراً بالإرهاق والتهيج. تأكدي من شرب كوب من الماء أو شاي الأعشاب الدافئ مثل البابونج أو النعناع لتنعيم الأعصاب وتحسين الحالة النفسية.

الكتابة أو التعبير عن المشاعر

كتابة ما يجول في ذهنكِ أو التعبير عن مشاعركِ بشكل مختصر يمكن أن يخفف من الضغوط النفسية. احجزي 5 دقائق فقط للكتابة أو حتى التحدث مع شخص موثوق.

نصائح أخيرة لتبني عادة إيجابية

ابدئي يومكِ بتفكير إيجابي صغير.

امنحي نفسك وقتاً للاستراحة عندما تشعرين بالإرهاق.

حاولي ألا تترددي في طلب الدعم من العائلة أو الأصدقاء.

بالتطبيق المنتظم لهذه الحيل البسيطة، ستجدين أن مظاهر التعب النفسي تبدأ في التراجع وتُصبحين أكثر قدرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بابتسامة وأمل.