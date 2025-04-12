ما هي مراحل إدمان النيكوتين؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 12 أبريل 2025 06:57 مساءً - مقدمة عن إدمان النيكوتين

إدمان النيكوتين هو حالة تتسم بالاعتماد على مادة النيكوتين الموجودة في التبغ، وهو يعتبر أحد أكثر أنواع الإدمان شيوعًا في العالم. يؤدي استهلاك النيكوتين إلى تغييرات كيميائية في الدماغ، مما يجعل من الصعب على المدخنين التوقف عن التدخين. في هذا المقال، سنستعرض مراحل إدمان النيكوتين وما يصاحبها من تغيرات.

مراحل إدمان النيكوتين

1. مرحلة التجربة

تبدأ عادةً هذه المرحلة عندما يقوم الأفراد بتجربة التدخين بدافع الفضول، أو التأثير من الأصدقاء، أو حتى الضغوط الاجتماعية. خلال هذه المرحلة، قد لا يشعر الشخص بأعراض الإدمان الفعلية.

2. مرحلة الاستخدام المنتظم

بعد التجربة، ينتقل البعض إلى الاستخدام المنتظم للنيكوتين. هنا يبدأ الجسم في الاعتماد على النيكوتين للحصول على الشعور بالراحة والنشوة. الشغف للتدخين يبدأ في الزيادة، ويميل الأفراد إلى تدخين السجائر بشكل متكرر.

3. مرحلة الإدمان الفعلي

مع مرور الوقت، يصبح الشخص مدمنًا على النيكوتين. تبدأ أعراض الانسحاب بالظهور عندما يحاول الشخص تقليل أو إيقاف الاستهلاك. تشمل الأعراض:

القلق والتوتر

الاكتئاب

زيادة الوزن

صعوبة التركيز

4. مرحلة الموقف الاجتماعي

في هذه المرحلة، يُعتبر المدخن في حاجة إلى التدخين للحفاظ على التوازن في تفاعلاته الاجتماعية. يبدأ الشخص في الشعور بأن التدخين جزء لا يتجزأ من حياته اليومية وعلاقاته الاجتماعية.

5. مرحلة الاعتماد النفسي والبدني

في هذه المرحلة، يصبح الاعتماد على النيكوتين تجربة نفسية وبدنية قوية. لا يُعتبر مجرد عادة، بل يُشعر المدخن بأنه بحاجة ملحة للتدخين. يتمتع المدخنون بمشاعر قوية من الرغبة في التدخين، مما يجعل من الصعب التوقف عن هذه العادة.

ختام

إدمان النيكوتين هو عملية معقدة تمر بعدة مراحل، تبدأ من التجربة وتنتهي بإدمان قوي يجعل الإقلاع عن التدخين مهمًا صعبًا. من الضروري فهم هذه المراحل للتعامل معها بشكل سليم ومحاولة مساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الضارة.