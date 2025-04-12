10 أشياء يجب أن تكفّ حالاً عن القيام بها على فيسبوك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 12 أبريل 2025 06:57 مساءً - أشياء يجب أن تتجنبها عند استخدام فيسبوك

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت منصة فيسبوك واحدة من أبرز الأماكن للتواصل ومشاركة المعلومات. ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي يجب عليك تجنب القيام بها على هذه المنصة لضمان تجربتك وسلامتك. إليك قائمة بالأمور التي يجب أن تتوقف عن القيام بها فورًا.

1. مشاركة المعلومات الحساسة

تجنب نشر معلوماتك الشخصية مثل رقم الهاتف، عنوان السكن، أو البيانات المالية.

كن حذرًا بشأن مشاركة التفاصيل المتعلقة بحياتك الخاصة.

2. نشر المعلومات الزائفة

تأكد دائمًا من صحة المعلومات قبل مشاركتها.

احرص على عدم نقل الشائعات أو الأخبار الكاذبة.

3. التفاعل مع التعليقات السلبية

لا تدخل في مناقشات عدائية مع المستخدمين الذين يتركون تعليقات سلبية.

حاول الحفاظ على هدوئك وابتعد عن المشاكل.

4. عدم ضبط إعدادات الخصوصية

تأكد من مراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام.

حافظ على خصوصية مشاركاتك وتفاصيل حسابك.

5. استخدام الحساب لأغراض تجارية دون ترخيص

إذا كنت تخطط لاستخدام فيسبوك للترويج لمنتجاتك، تأكد من اتباع سياسات المنصة.

تجنب استغلال أصدقائك كعملاء دون رضاهم.

6. نشر كل ما يجول في ذهنك

تجنب مشاركة كل فكرة أو شعور قد يخطر على بالك.

فكر في كيفية تأثير ذلك على صورتك العامة.

7. الانخراط في خلافات عامة

تجنب التورط في خلافات سياسية أو اجتماعية علنية.

لا تجعل من صفحتك ساحة لمعارك كلامية.

8. تجاهل قواعد المجتمع

الفهم الجيد لقواعد فيسبوك يساعدك في تجنب المشاكل.

احرص على الالتزام بالمعايير المطلوبة والمحتوى المناسب.

9. تكرار المحتوى

تجنب نشر نفس المحتوى مرارًا وتكرارًا.

حاول دائمًا أن تقدم محتوى جديد ومفيد لجمهورك.

10. عدم الاهتمام بالتعليقات والرسائل

تفاعل مع متابعيك واجعلهم يشعرون بأنهم مسموعون.

تجاهل التعليقات أو الرسائل قد يؤدي إلى فقدان الاهتمام من قبلهم.

تجنب هذه الأمور سيساعدك على تحسين تجربتك على فيسبوك، ويضمن لك بيئة تواصل أكثر أمانًا وإيجابية. تذكر دائمًا أن تكون واعيًا لما تشاركه وكيف تتفاعل مع الآخرين.