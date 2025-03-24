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تصفيات كأس العالم- أوروبا (7): بولندا تبحث عن فوزها الثاني أمام مالطة

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تصفيات كأس العالم- أوروبا (7): بولندا تبحث عن فوزها الثاني أمام مالطة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 07:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، مباراتان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فتلتقي ليتوانيا مع فنلندا الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبولندا مع مالطة الساعة 22:45.

في الجولة الأولى:
مالطة × فنلندا 0-1
بولندا × ليتوانيا 1-0

وتمّ توزيع المنتخبات الأوروبية على 12 مجموعة يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تلعب المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحقاُ مع 4 منتخبات سجلت أفضل نتائج في دوري الأمم الأوروبية ولم تتأهل مباشرة أو من بوابة المركز الثاني في التصفيات، لتحديد المنتخبات الـ 4 المتبقية من حصة أوروبا في كأس العالم.

وجاء توزيع منتخبات أوروبا في التصفيات على النحو الآتي:
المجموعة الأولى: ألمانيا، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.
المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.
المجموعة الثالثة: الدنمارك، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.
المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، آيسلندا، أذربيجان.
المجموعة الخامسة: إسبانيا، تركيا، جورجيا، بلغاريا.
المجموعة السادسة: البرتغال، المجر، جمهورية إيرلندا، أرمينيا.
المجموعة السابعة: هولندا، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.
المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.
المجموعة التاسعة: إيطاليا، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.
المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.
المجموعة الحادية عشرة: إنكلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.
المجموعة الثانية عشرة: كرواتيا، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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