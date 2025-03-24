تصفيات كأس العالم- إفريقيا (8): تونس تستقبل مالاوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 06:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل منتخب غينيا الاستوائية في ضيافة ناميبيا اليوم، الإثنين، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم، قارة إفريقيا..

ولحساب نفس المجموعة تلعب ليبيريا وساوتومي وبرينسيب الساعة 19:00، وتونس مع مالاوي عند منتصف ليل الإثنين- الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب المجموعة الثامنة قبل الجولة (6)

1- تونس: 13 نقطة (7-0)

2- ناميبيا: 11 نقطة (7-1)

3- ليبيريا: 7 نقاط (5-3)

4- مالاوي: 6 نقاط (4-4)

5- غينيا الاستوائية: 6 نقاط (3-7)

6- ساوتومي وبرينسيب: نقطة واحدة (1-12)