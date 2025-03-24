عليك زياراتها أولا.. أماكن سياحية رائعة في استراليا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 06:54 صباحاً - استكشاف أجمل الوجهات السياحية في أستراليا

أستراليا، القارة الكبيرة التي تجمع بين الطبيعة الخلابة والمدن الحديثة، تقدم مجموعة من الوجهات السياحية التي تناسب جميع الأذواق. سواء كنت تبحث عن المغامرة، الثقافة، أو الاسترخاء، فهناك دائماً مكان يستحق الزيارة. في هذا المقال، سنستعرض بعضاً من أبرز الأماكن السياحية التي يجب عليك مشاهدتها في أستراليا.

1. سيدني: مدينة الأضواء والمعالم الشهيرة

تعد مدينة سيدني من أبرز الوجهات السياحية في أستراليا، حيث تضم مجموعة من المعالم الشهيرة مثل جسر سيدني هاربر وأوبرا سيدني. يمكنك الاستمتاع بنزهة على الواجهة البحرية، أو زيارة الشواطئ الشهيرة مثل شاطئ بوندي.

زيارة دار الأوبرا واستكشاف تصميمها الفريد.

التجول عبر حدائق “رويال بوطانيك” والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

استكشاف منطقة “ذا روكس” التاريخية مع المتاجر والمطاعم.

2. جزر الحاجز المرجاني: كنوز تحت الماء

يعتبر الحاجز المرجاني العظيم واحداً من عجائب الطبيعة في العالم، فهو يمتد على طول الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا. يمكنك الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة والأسماك الملونة.

ركوب القارب الزجاجي للاستمتاع بالمشاهدة من فوق المياه.

الغوص مع أسماك القرش والدلافين لمغامرة مثيرة.

زيارة الجزر القريبة مثل جزيرة هيرون.

3. مدينة ملبورن: ثقافة وفنون

تشتهر ملبورن بمشهدها الثقافي النابض، حيث يمكنك زيارة المعارض الفنية، والمتاحف، والمطاعم المتميزة. تنقلك شوارعها الملونة وأزقتها إلى عالمٍ من الفن والإبداع.

زيارة معرض الفن الوطني الأسترالي للاطلاع على مجموعة رائعة من الأعمال الفنية.

التمتع بأجواء كافيهات “فليب” الشهيرة.

استكشاف الأسواق المحلية مثل سوق كوين فيكتوري.

4. الحديقة الوطنية “كوكودا”: لمحبّي الطبيعة والمغامرة

إذا كنت من عشاق الطبيعة، فلا تفوت زيارة حديقة كوكودا الوطنية. تعتبر هذه الحديقة ملاذاً لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، حيث توفر مسارات مدهشة ومناظر ساحرة.

التجول في مسار كوكودا الشهير الذي يمتد على طول 96 كم.

استكشاف الحياة البرية المحلية، بما في ذلك الطيور والنباتات النادرة.

الاستمتاع بالتخييم في مناطق مخصصة داخل الحديقة.

5. أليس سبرينغز: قلب أستراليا

تعتبر أليس سبرينغز بوابة لاستكشاف المناطق النائية في أستراليا. يمكنك التعرف على الثقافة الأصلية وزيارة المعالم التاريخية.

زيارة مركز الثقافة الأصلية للتعرف على عادات وتاريخ السكان الأصليين.

القيام بجولات إلى أوولورو، ذلك المعلم المذهل.

الاستمتاع برحلات السفاري في المناطق المحيطة.

في الختام، أستراليا تحتوي على مجموعة لا تُحصى من الوجهات السياحية الرائعة. سواء كنت تفضل المدن الصاخبة أو الطبيعة الهادئة، من المؤكد أنك ستجد ما يلبي اهتماماتك ويجعل من رحلتك تجربة لا تُنسى. لا تنسَ زيارة هذه الأماكن في رحلتك القادمة إلى أستراليا!