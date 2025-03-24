نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- إفريقيا (6): ساحل العاج تواجه غامبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 06:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تلتقي اليوم، الإثنين، ساحل العاج وغامبيا، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم، قارة إفريقيا، ابتداء من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبا بوروندي والسيشيل في المغرب غداً، الثلاثاء، الساعة 22:00 أيضاً.
أمس:
كينيا × الجابون 1-2
ترتيب المجموعة السادسة
1- الجابون: 15 نقطة (12- 6)
2- ساحل العاج: 13 نقطة (13-0)
3- بوروندي: 7 نقاط (8-7)
4- كينيا: 6 نقاط (11-8)
5- غامبيا: 4 نقاط (12-12)
6- السيشيل: دون نقاط (2- 25)